Po hradecké nemocnici vyhlásili zákaz návštěv v Dačicích

Jindřichohradecko - Chřipková epidemie je na vzestupu, nemocnice zakazují návštěvy.

Ilustrační foto. Foto: Archiv TD

Poté, co od čtvrtka minulého týdne platí zákaz návštěv v nemocnici v Jindřichově Hradci, bylo stejné opatření zavedeno také v Dačicích. Ode dneška až do odvolání nesmí v Dačicích návštěvy za pacienty na lůžková oddělení léčebny dlouhodobě nemocných. Zároveň zde byla zahájena protiepidemická opatření v zájmu nešíření nemocí mezi pacienty tohoto oddělení.Hlavním důvodem zákazu návštěv je ochrana pacientů před virovým chřipkovým onemocněním, které by mohlo výrazně zkomplikovat jejich zdravotní stav.

V prvním týdnu nového roku totiž v Jihočeském kraji opět stoupl počet nahlášených onemocnění akutními respiračními infekcemi. Ve srovnání s posledním týdnem loňského roku to bylo o 19 procent víc, konkrétně na 1440 případů na sto tisíc obyvatel. Výrazně vzrostl i počet chřipce podobných onemocnění, a to o plných 115 procent na 110 případů na sto tisíc obyvatel.

"Nejvyšší nemocnost registrujeme v okresech Český Krumlov, Prachatice, České Budějovice a Tábor, nižší výskyt než je průměr kraje evidujeme na Jindřichohradecku, Strakonicku a Písecku," uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. Nejvíce nemocných je v Jihočeském kraji mezi dětmi do 14 let.

Za hranici celoplošného epidemického výskytu těchto onemocnění je považováno 1500 případů na sto tisíc obyvatel. Podle informací krajské hygienické stanice byla tato hranice v uplynulém týdnu celoplošně dosažena. V rámci České republiky registrují hygienici 1528 případů na sto tisíc obyvatel, nemocnost v republice v mezitýdenním srovnání vzrostla o téměř 49 procent, nejvíce na Moravě. V České republice je tedy od pátku plošná epidemie chřipky, situace se ale neliší od stavu v okolních státech.