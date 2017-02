Po nehodě zůstal s malou dcerou sám a zadlužil se

Jindřichohradecko – Na výzvu z facebookové stránky Jindřichohradeckého deníku, která se týkala rodiny z České Lípy, jež se kvůli vážné dopravní nehodě před deseti lety dostala do svízelné životní situace, neboť manžel – živitel rodiny má stále vážné zdravotní problémy, reagoval Vlastimil Suchý z Mutišova.

Napsal svůj příběh, který je tomu z České Lípy podobný.

„Je to smutné. Taky mi před osmi lety zemřela partnerka. A zůstal jsem s dvouapůlletou dcerkou sám, bez práce a bez nároku na podporu. A když jsem šel požádat alespoň o sociální dávky, bylo mi sděleno, že mám sirotčí důchod (5200 Kč), a to je víc než dvojnásobek životního minima, takže nemám na nic nárok. Na shledanou. A koho má situace zajímala? Nikoho. A kdo mi pomohl? Nikdo. A ještě jsem se musel zadlužit kvůli soudům, abych nepřišel o to jediné, co mě tehdy drželo při životě – o mou dcerku. A nikoho to nezajímalo. A proto jsem rád, že v této zemi jsou alespoň takové instituce, jako je třeba ADRA a Dobrý anděl, které mohou lidem v těžkých situacích pomoci. Místo toho, aby to udělal stát. Je mi z toho opět smutno."

