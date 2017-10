Policisté kontrolují myslivce na honech

Jindřichohradecko – S podzimem přichází čas honů, což zároveň přináší i zesílené kontroly policistů, kteří myslivcům prověřují zbraně a potřebné doklady.

„Prevence není nikdy dost, a proto policisté kontrolují, zda myslivci nepožili alkohol a zda mají v pořádku zbraň, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, lovecký lístek a pojištění,“ podotkla jindřichohradecká policejní mluvčí Hana Millerová.



V minulých dnech se policisté z Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál vypravili například za myslivci ze sdružení Vrška z Nové Včelnice, které uspořádalo hon na divoké kachny. Na seřadišti v místní části Brabec, odkud se pak vypravili střílet k rybníkům Kalabis a Hryzák, zkontrolovali celkem čtyři desítky lovců.



Hospodář tamního sdružení Jan Hrůza s kontrolami nemá problém. „Nedá se nic dělat, manipulujeme se zbraněmi, takže je zapotřebí, aby měli všichni všechno v pořádku. Bezpečnost především,“ uvedl.



Policejní mluvčí upozornila i na další pravidla, která je nutné dodržovat. „V průběhu honu je velmi důležitá správná manipulace se zbraní, střílet je vždy nutné z leče ven. Po ukončení honu je pak potřeba zajistit správné uložení zbraně. Každý myslivec by ji měl mít doma vhodně zabezpečenou, a to nejlépe v trezoru,“ zmínila Hana Millerová. Na honech nesmějí být přítomné děti do 15 let a kvůli bezpečnosti je povinný i reflexní prvek na oděvu honců.

Honů celkově ubývá, což je dáno zejména nižším stavem zvěře. „Jestliže nám před lety společenstva na Hradecku nahlašovala třeba tři stovky honů za rok, nyní je to zhruba třetina,“ uvedl policista Josef Tunka ze zmiňovaného specializovaného oddělení pro zbraně.



Na Jindřichohradecku policisté v roce 2016 navštívili celkem 16 honů. V jednom případě došlo k porušení zákona, kdy myslivec před zahájením honu nadýchal tzv. zbytkový alkohol. Hříšníka na místě vyloučili z honu a uložili mu blokovou pokutu. Letos už zkontrolovali šest honů a v jednom případě rovněž zjistili u lovce zbytkový alkohol.



Namátkové kontroly budou nadále pokračovat. Kromě policistů ze specializovaného oddělení se na nich podílejí i policisté z jednotlivých obvodních oddělení.