Popadané stromy přerušily vedení

Slavonice - Pod tíhou námrazy začaly padat stromy na Slavonicku.

Ve Slavonicích popadaly namrzlé stromy na elektrické vedení.Foto: Josef Urban

Bez elektrické energie se ocitli někteří obyvatelé Slavonic. Podle informací Vlastimila Nováka došlo ve slavonické lokalitě na Strážném vrchu k pádu několika stromů, které přerušily elektrické vedení.

Jak uvedl starosta Slavonic Hynek Blažek, v současné době již firma pracuje na odstranění problému s dodávkou energie. "Výpadek postihl několik domácností v ulici Stálkovská a penzion Bejčkův mlýn. Ještě dnes by ale vše mělo být opraveno," vypověděl.

Alena Odutová, která je majitelkou penzionu, jenž je jedním z míst postižených výpadkem proudu, bere celou situaci klidně. "V zimě máme zavřeno, takže to až takový problém není. Navíc už jsme na to trochu zvyklí, stává se to tady pravidelně každou zimu a my jsme tak trochu pojištění tím, že máme plynový vařič, takže uvařit něco k jídlu nebo čaj není problém," popsala.

Tiskový mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha upozornil, že námrazu evidují v části Jindřichohradecka sousedící s krajem Vysočina. "Již jsme přijali určitá opatření, vyhříváme linky a v některých případech i mechanicky odstraňujeme námrazu. Musíme doufat, že se počasí umoudří a pomine inverze. Pak by se situace měla zlepšit," uzavřel.