Porušila hradecká radnice zakázkou na náměstí zákon?

Jindřichův Hradec – O úpravách náměstí Míru je už sice rozhodnuto, všem se to ale zdaleka nelíbí. Zastupitelé za Volbu pro město požadují vyjádření ministerstva vnitra.

Náměstí Míru v Jindřichově Hradci.



Může si město dovolit oslovit pouze vybrané architekty a tím automaticky z veřejné zakázky vyřadit všechny ostatní případné zájemce o zpracování návrhu? Taková otázka vyplývá ze závěru kontrolního výboru zastupitelstva, který se v minulých týdnech zabýval kontrolou celého procesu ohledně úprav náměstí Míru.

Hradecká strana Volba pro město ústy zastupitele Otakara Kinšta požádala radnici o stanovisko ministerstva vnitra. „Je potřeba říct, zda je možné pouze oslovit vybrané architekty, aniž by byla veřejná zakázka vyvěšená na webových stránkách a na úřední desce města pro všechny, kteří by se o ni mohli zajímat," řekl.

Na požadavek o získání stanoviska ministerstva vnitra prostřednictvím právního odboru hradecké radnice odpověděl starosta Stanislav Mrvka: „Jsem přesvědčen, že zákon porušen nebyl. Odpověď ale samozřejmě dostanete."

Podle zastupitele za KSČM a šéfa kontrolního výboru Vladimíra Prokýška nebylo při kontrole celého procesu objeveno žádné závažné pochybení.

„Rozhodně nedošlo k nějakým závažným kiksům, které by se měly řešit třeba u soudu, to vůbec ne. Celé zadání je ale nešťastné, třeba tím, že zastupitelé už dříve odsouhlasili dopravní obslužnost náměstí – tím pádem se architekti dostali do kleští a dost dobře nevěděli, co mohou a nemohou dělat. Je vidět, že by bývali potřebovali volnější ruku. Je to jako kdyby si člověk zadal projekt na dům, ale zároveň architektovi řekl: kuchyně bude taková, ložnice bude taková, ale vy tedy můžete vymyslet aspoň rozmístění věcí na půdě," vysvětlil Vladimír Prokýšek.

