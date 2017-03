Poslanci a ministři zahájili volební festival populismu

Čechy, Jindřichohradecko - Snižme ceny mobilních dat. Zvyšme přídavky na děti. Uzákoňme ústavní právo zastřelit teroristu, který nás ohrožuje. Politici už začali voličům servírovat mnohdy populistické sliby. Parlamentní volby totiž budou za 232 dní.

Kolik z takových návrhů – často prvoplánově líbivých – má šanci uspět?

Deník prověřil sliby poslanců a ministrů, které předcházely všem volbám od vzniku samostatné České republiky. Zanalyzoval přes 3,5 tisíce poslaneckých a vládních návrhů zákonů. Co se ukázalo?

PĚT ZE ŠESTI POD STŮL

Zákony předkládané během festivalu populismu – 232 dní před volbami a později – mají skutečně malou šanci uspět.

Jen každá šestá norma navržená poslanci během tohoto období se nakonec objeví ve sbírce zákonů, a začne tak platit. Ostatní (85 procent předvolebních návrhů) propadnou.

Dlouhodobě se přitom poslancům nedaří prosazovat 71 procent návrhů.

Úspěšnost si před volbami výrazně snižují i ministři. Zatímco dlouhodobě pohoří jen se 24 procenty vládních zákonů, u těch předvolebních je to 66 procent.

Proč se to děje?

CO ZÁKON, TO 262 DNÍ

Jedna věc je, že politici pro své „odvážné" předvolební návrhy často neseženou dostatek spojenců. Druhá, že zkrátka nemají dost času na jejich protlačení celým legislativním kolečkem.

Do voleb nyní zbývá zmíněných 232 dní. Jenže průměrná doba pro schválení zákona je dlouhodobě 262 dní v případě poslaneckých návrhů a 209 dní u vládních, spočítal Deník na základě dat ze sněmovny.

NESTÍHÁME, VÍME

Poslanci i ministři se proto snaží schvalování líbivých norem urychlit.

Tak například premiér Bohuslav Sobotka na zítřek svolal schůzku zástupců všech parlamentních stran, na které chce jednat o zrychleném projednání novely zákona o elektronických komunikacích.

Ano, jde o ten zákon, který má posílit práva zákazníků mobilních operátorů.

Ministr financí Andrej Babiš zase chce zdanění výnosů z korunových dluhopisů (které sám v minulosti nedanil) rovnou přilepit k jinému zákonu, jenž zvyšuje daňové úlevy dárcům krve a který už zamířil do takzvaného druhého čtení.

JAKO BULDOZER

Občas ale ani podobné věci nepomáhají. Například v roce 2013 byla finální bilance předvolebních poslaneckých slibů skutečně tristní.

Prošel jen jeden jediný zákon, ostatních 51 se přijmout nestihlo a s koncem sněmovny padly pod stůl.

Naopak výjimečně úspěšný byl na konci svého vládnutí koaliční kabinet pod vedením socialistického předsedy Jiřího Paroubka.

Premiér přezdívaný „buldozer", který proslul větou, že bude klidně vládnout i s Marťany, dokázal protlačit dvacet z třiadvaceti předvolebních návrhů.

Skóre po dvou a půl letech: Vládnoucí ČSSD se podařily splnit dvě třetiny slibů

Jindřichův Hradec – Dva a půl roku ze čtyř si už odsloužili politici, kterým lidé věnovali své hlasy v komunálních volbách na podzim roku 2014. V Jindřichově Hradci drtivě zvítězila ČSSD, která získala 40,09 procent hlasů – a tím pádem 13 z 27 zastupitelských mandátů. Vítězná strana obsadila posty starosty i obou místostarostů a uzavřela koalici se SNK-ED a ANO 2011.

V předvolebních propagačních materiálech uvedla ČSSD pod heslem „Změnou to začalo, dalším rozvojem to bude pokračovat" celkem 49 předvolebních slibů. Redakce Deníku zhodnotila, že 36 z nich se zatím podařilo splnit, nebo jsou přinejmenším rozpracované a na zdárné cestě k naplnění.

Mezi těmi, které zatím váznou, je například položka pod hlavičkou „životní prostředí", konkrétně se jedná o úpravy Slavíkova lesa na kraji sídliště Vajgar do podoby parku a doplnění zařízení pro využití volnočasových aktivit. Podle Stanislava Mrvky se radnici zatím nepodařilo domluvit s majiteli tamních pozemků.

Dalším z nesplněných slibů je zahájení výstavby startovacích bytů s regulovaným nájemným. „Ty letos začnou vznikat ve Sládkově ulici, v místech bývalého školského úřadu," komentoval hradecký starosta.

ČSSD svým voličům mimo jiné také slibovala, že se pokusí převzít sportoviště od Slovanu, zabezpečit jejich celkovou rekonstrukci a začlenit je do systému volného využití sportovních parků. Podle Stanislava Mrvky se zatím převod s organizací nepodařilo dojednat. "Něco nám nabízejí, ale teprve to bude projednávat rada a následně snad i zastupitelstvo. Víc k tomu v této chvíli nedokážu říct," sdělil.

Mezi věci, které se naopak povedly, patří mimo jiné rekonstrukce staré radnice nebo hřbitova sv. Václava, opravy různých ulic, zveřejňování záznamů z jednání zastupitelů nebo zřízení rozklikávacího on-line rozpočtu.