Povedená fotka? Taková, která potěší

Jindřichův Hradec – Pokud tu a tam navštívíte některou kulturní nebo společenskou událost na Hradecku i v okolí, jistě vám není potřeba představovat fotografa Josefa Böhma

Fotograf Josef Böhm.Foto: archiv

Ke svým letošním šedesátinám připravuje výstavu v hradeckém Muzeu fotografie a moderních obrazových médií, kterou zahájí v sobotu 16. září v 17 hodin. U té příležitosti odpověděl Josef Böhm na několik otázek.



Jaké je vlastně téma vaší výstavy, kterou jste nazval 60 ohlédnutí?

Bude to dokument, portréty lidí, se kterými jsem se potkal a potkávám. Jako doplněk bude na výstavě projekce fotografií z mých cest po Evropě.



Kam hledáček svých fotoaparátů zaměřujete nejraději?

Posledních pár let to bude určitě na ochotnické divadlo na Hradecku. Sám jsem hodně let také hrál. Nedávno mi bylo dokonce nabídnuto, zda bych se pro jeden soubor nepokusil napsat hru. To je velká výzva.



Jaký je váš nejoblíbenější, nejpovedenější snímek?

Takový, který někoho zaujme nebo potěší. Pro mě je to například „Skákající Malina“, momentka z náhodného setkání v ulici v Hradci, která bude na výstavě určitě k vidění.



A co takhle vaše nejznámější fotografie?

Určitě to budou fotky bývalé hradecké zastupitelky za KSČM, která dostala přezdívku Rudá Vendula. Už je to pro mě uzavřená kapitola, i když někteří chtějí, abych se k tomu znovu a znovu vracel. Ne každý fotograf může říct, že se o jeho snímcích psalo od Moskvy po Venezuelu. Tehdy se vyřádily jak naše bulváry, tak i ty světové.