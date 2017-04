Předškoláci míří k zápisu

Jindřichův Hradec - Nikoli v lednu, jak bylo zvykem, ale nově až v dubnovém termínu zamíří předškoláci k zápisu do prvních tříd.

Někde jsou zápisy dětí do 1. tříd jako procházka pohádkou. Ilustrační foto z Plavska. Foto: archiv školy

Do jindřichohradeckých základních škol se zápisy konají 4. dubna od 14 do 17.30 hodin. Podle informací vedoucí jindřichohradeckého odboru školství Jany Hemberové se očekává, že k zápisu dorazí víc než tři stovky dětí. Ze samotného města, jeho místních částí a sedmnácti obcí, s nimiž má Jindřichův Hradec stanovenou smlouvu o společných školských obvodech, by se mělo dostavit 280 předškoláků.

"Musíme k tomu ale připočítat některé loňské odklady a také děti, které přijdou z obcí, jež s námi nemají uzavřenou smlouvu o vytvoření společného školského obvodu. Takže to bude určitě přes tři stovky dětí," upozornila s tím, že to je přibližně stejné čislo jako v předchozích letech. Na každé z šesti základních škol v Jindřichově Hradci by se tak i v příštím školním roce měly otevřít dvě první třídy.