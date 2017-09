Přestavba vily ve Sládkově ulici dostala zelenou

Jindřichův Hradec – Za 15,7 milionu korun bez daně přestaví vybraná firma vilu ve Sládkově ulici, kterou radnice plánuje změnit v prostory pro sociální bydlení. Rozhodli o tom v tomto týdnu radní města.

Vila s čp. 319 se promění na sociální byty.Foto: archiv MěÚ J. Hradec

„V domě vznikne celkem šest bytů, konkrétně čtyřikrát 4+KK a dvakrát 2+KK,“ přiblížila mluvčí radnice Karolína Průšová. Ačkoliv se rekonstrukce týká přízemí a prvního patra, rozvody instalací a také výtah budou prodlouženy až do podkroví. Radnice je ale sevřena dotačními podmínkami (dotace, kterou město na přestavbu získá, je zhruba osm milionů korun), a proto nemůže podkroví opravovat po dobu následujících pěti let.



Vila by se měla začít přestavovat od konce letošního listopadu do 20. listopadu nadcházejícího roku.