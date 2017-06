Přestřelka starostů: O kácení v sadech

Jindřichův Hradec - Odpověděla radnice před lety na petici proti kácení v parku? A budou mizet i další stromy? O tom debatovali zastupitelé.

V Husových sadech pokračují práce na obnově parku.Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Na minulém jednání zastupitelů připomínkoval spolek Mařížský park ústy bývalého starosty Karla Matouška to, že před několika lety nedostal odpověď na petici proti vykácení Husových sadů.



„Petice byla tehdy projednaná v radě města ve lhůtě a byla odeslaná odpověď, máme k ní i poštovní doručenku,“ vysvětlil starosta Stanislav Mrvka. Doplnil, že zastupitelé už dříve schválili provedení pouze první etapy obnovy parku, která má skončit letos 30. června. „Druhou a třetí etapu jsme odmítli, stejně jako grant na ně, který by nás tlačil do nepřijatelných časových rámců,“ připomínal dále.



„Mám tu rozhodnutí zastupitelstva z roku 2016, kde schvalujeme první etapu a neschvalujeme etapy další. To máte pravdu. To, že je neschvalujeme, ale neznamená, že se nebude kácet. To je jenom tehdejší politické rozhodnutí,“ oponoval Karel Matoušek. Pokračoval tím, že Mařížský spolek navrhuje zrušit povolení na kácení stromů, o čemž bude rozhodovat krajský úřad.

„Hradec je pověstný nejen svým hradem a zámkem, ale právě také sady, které vysázel starosta Naxera. Mohli tam tehdy postavit domy, ale udělali park. A my bychom se podle mě měli všichni snažit uchovat každý strom. Letos park kvete tak, jako už dlouho ne. Skoro jako by stromy věděly, že na ně brzy dojde,“ řekl bývalý starosta.



Doplnil, že provozní bezpečnost parku byla provedena kácením v roce 2009 na základě dendrologického průzkumu, tudíž argument o bezpečnosti už není dávno platný. „Veřejná diskuze o nenávratném zničení parku se navíc v roce 2011 omezila na pouhých dvacet dní,“ uzavřel Karel Matoušek.



„Město vede každý týden možná padesát správních řízení. Opravdu chcete v zastupitelstvu řešit umístění každé dopravní značky, vykopání každého kanálu?“ reagoval Stanislav Mrvka.



„Mohli jsme do usnesení loni připsat, že se už nikdy nebude smět kácet žádný strom, pak už bychom ale opravdu nemohli pokácet ani ten, který uschne nebo sám spadne. Nicméně o tom, že by se někdo v Husových sadech v této době chystal kácet dál, vážně netuším,“ uzavřel.