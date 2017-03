Při Dnu ledvin často odhalí zdravotní problém

Jindřichův Hradec - Světový den ledvin si ve čtvrtek připomněla také jindřichohradecká nemocnice, která při této příležitosti nabídla zájemcům možnost nechat se vyšetřit.

Od rána přicházeli do nefrologické ambulance lidé, kterým sestřičky odebraly krev, změřily tlak a k laboratornímu vyšetření odeslaly také moč.

Jak zmínila ambulantní sestra nefrologické ambulance a dialýzy Jitka Jeřábková, rok od roku chodí víc lidí. Loni se na vyšetření dostavilo 26 zájamců, letos jich nakonec dorazilo o dvacet víc. "Každý rok se najdou některé případy, kdy se přijde na to, že by se dotyčný měl léčit. Tito lidé se pak zvou na další kontroly podle toho, co se ve výsledcích objeví," informovala.

Primářka dialyzačního střediska s nefrologickou ambulancí Alena Doubravová odpoledne upřesnila, že při letošním Dnu ledvin k žádnému záchytu závažného onemocnění ledvin, kdy by docházelo k jejich selhávání, nebo k patologickému močového nálezu nedošlo. "Zachytili jsme nějaké vyšší glykemie, zánětlivý močový nález, ne zcela porovnané tlaky, tedy takové ty věci, které mohou mít na ledviny do budoucna vliv," uvedla primářka s tím, že právě tyto pacienty následně ještě čekají další vyšetření. "Je to potřeba dovyšetřit, aby se do budoucna ledviny nepoškozovaly, například kdyby byl u pacienta tlak i nadále vyšší," vysvětlila.

Mezi zájemci o vyšetření byla i Kristýna Vasičková, která o své zdraví velmi dbá. "Myslím, že když je příležitost se nechat vyšetřit, měli by lidé jít. Já chodím na všechny preventivní prohlídky a příště, až bude něco podobného, půjdu určitě zase," vypověděla mladá žena. Na vyšetření dorazila také Jiřina Černá, která se o této možnosti dozvěděla od kamarádky. "Ona bere Deník, tak si tam o tom přečetla. Já bych to jinak také nevěděla," podotkla seniorka, která se s potížemi souvisejícími s ledvinami dosud nikdy neléčila. "Léčím se s kdečím, ale ledviny ne, tak uvidíme," uzavřela.