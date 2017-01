Příbrazí prošlo třináct králů

Příbraz – Devítiletou tradici už má v Příbrazi Tříkrálová sbírka, na kterou se letos vydalo hned třináct koledníků. Nouzi tady o ně nemají.

„Naštěstí nám postupně dorůstají noví a noví. Nesou to jako určitou zodpovědnost a někteří chodí už osm let po sobě," vyzdvihla Markéta Blažková, která sbírku pod záštitou Charity ze Starého Města pod Landštejnem v Příbrazi organizuje. Občas se stane, že někdo onemocní, a to se pak musejí koledníci při obchůzce vystřídat. Letos tomu tak ale naštěstí nebylo. Obchůzku začínali ti nejmladší, mezi nimi i předškolačka Rozárka. "Chodili jsme už dřív a moc se zase těšíme," řekla předtím, než s kamarádkami vyrazily pod dozorem Markéty Blažkové nejprve popřát do místního obchodu a potom dál do vsi. Letos se museli všichni pořádně obléknout, protože i v Příbrazi teploty v sobotu dopoledne klesly hluboko pod nulu. "Mají dvoje ponožky a prý je zebou jen palečky," usmála se Markéta Blažková při pohledu na zachumlané tři krále.

Nejvíc se na koledníky těší senioři. „Vždy je to potěší. U některých se zastavujeme opravdu od začátku," zmínila organizátorka. Výhodou podle Markéty Blažkové je i to, že se lidé na vsi víceméně znají. "Je to lepší než ve městě, kde je to takové anonymní. Tady víme, kdo kde bydlí. Ani já nejsem nadšená z toho, když mě ve městě kdosi odchytí s nějakou ošatkou a chce, abych mu dala peníze," vypověděla.

Jednou z těch, které koledníci navštívili jako první, byla Dagmar Průchová. „Líbí se mi to, je to tady už kolik let a teď, když je to krásné zimní počasí, je to ještě hezčí," říká a ujišťuje, že do sbírky přispívá pravidelně.

Radost z dětí, které před každým domem zazpívaly tříkrálovou koledu, měl i Mikuláš Čada. „Čím menší jdou, tím je to lepší. Mají opravdu krásné hlásky," pochválil děti, které si za odměnu mohly vybrat nějakou tu dobrotu. Většina těch, u nichž se malí koledníci v sobotu zastavili, přispěla nejen penězi do kasičky, ale právě i sladkostí pro děti, které si pak všechny čokolády, bonbony a sušenky spravedlivě rozdělily.

„Každý rok obejdeme tak padesát domácností a vybereme kolem šesti tisíc korun," zmínila Markéta Blažková. Kolik to bude letos, to se Příbrazští dozví až po celkovém ukončení sbírky, které letos připadá na 15. ledna.

Každoročně se pětašedesát procent vybraných peněz vrací tam, kde lidé přispívali. V Příbrazi výtěžek pomáhá s financováním Svatomartinského posvícení.