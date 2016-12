Přijatelnou cenu vody může udržet nová dmychárna

Jindřichův Hradec – Udržet cenu vody ve městě na přijatelné úrovni by v budoucnu mohla pomoci nová dmychárna, kterou chce město vybudovat v čističce odpadních vod.

Ilustrační foto.Foto: archiv VaKu

První etapa prací je již zahrnuta v rozpočtu na příští rok. Jak uvedl místostarosta Bohumil Komínek, z dvanácti uchazečů se podařilo vybrat nejvýhodnější nabídku. Práce tak provede firma ČEVAK za 7 158 581 korun bez DPH.

„Chceme co nejdříve, nejlépe již na jaře, dmychárnu udělat, protože v letních měsících by se tyto práce dělaly jen velmi těžko," vysvětlil s tím, že v letních měsících se splašky musejí prodmýchávat jiným způsobem.

„Jedná se o nové kyslíkové hospodářství, které by mělo pomoci do budoucna udržet cenu stočného, což by se díky nové dmychárně mělo podařit," uzavřel.