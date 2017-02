Příspěvek od města je pro hospic desetinou rozpočtu

Třeboň – Každým rokem přispívá město Třeboň na provoz tamní Hospicové péče sv. Kleofáše. Nejinak je tomu i letos. Zastupitelé nyní schválili příspěvek ve výši 150 tisíc korun.

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.Foto: www.erapomaharegionum.cz

Jak informovala tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová, částka již byla zařazena a schválena v rozpočtu města na rok 2017. „Smlouva s městem následně určuje podmínky a pravidla vyúčtování poskytnuté částky," dodala. Starostka Terezie Jenisová doplnila, že peníze by měly být využité na provoz mobilního hospice. „„Plně podporuji tento druh sociální služby, jsem ráda, že i přes počáteční problémy funguje třeboňský hospic již několik let," ujistila starostka.

Ředitelka třeboňské hospicové péče Petra Brychtová je za spolupráci s městem velmi ráda. „Nejenže nám každoročně přispívají na provoz, ale zdarma nám poskytují i prostory, kde sídlíme. Loni jsme je dokonce rozšířili," vyzdvihla. Zároveň ale upozornila na to, že 150 tisíc korun, které město poskytlo, tvoří přibližně deset procent ročního rozpočtu. „Loni jsme měli něco přes milion, v ideálním případě by to byly miliony dva. Pro nás je skvělé, že tento příspěvek je hned v úvodu roku a můžeme s ním počítat," řekla s tím, že právě tyto prostředky jsou určeny na financování zdravotnické části poskytované péče, kterou stále nehradí pojišťovna.

Celkem obce přispějí na provoz hospicové péče přibližně 20 procent celkových nákladů. „Nejvíce pak stále získáváme od soukromých dárců a nadačních fondů," dodala Petra Brychtová.

Loni pracovníci třeboňského hospice poskytly komplexní péči 15 rodinám, dalších 120 rodin prošlo zařízením v rámci půjčovny a dalších služeb, jako je poradna pro pozůstalé.

Nově Hospicová péče sv. Kleofáše otevřela kontaktní místo také v Trhových Svinech, kde by v budoucnu měl vzniknout i kompletní tým, který by zajišťoval péči na Novohradsku.