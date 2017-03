Radovala se z teplých řízků a pak rozdováděla publikum

Jižní Čechy – Jak Jihočeši vzpomínají na Věru Špinarovou.

Věra Špinarová.Foto: Deník/ Pavel Sonnek

S ní to byl snad nejkrásnější ples, co jsme tu měli, vzpomíná na zpěvačku Věru Špinarovou Jiřina Dolejšková z prachatického městského úřadu. Na ples města ji v roce 2013 pozvala právě ona.

„Tenkrát zrovna napadlo hodně sněhu. Když vystoupila z auta, natáčela si na mobil, jak odvážejí sníh z náměstí a upravují vstup do Národního domu, aby se návštěvníci plesu dostali do sálu. Její syn se o ni nádherně staral. Pokaždé přišel, jestli něco nepotřebuje. Její odpověď zněla: mám cigárko a kafe, jsem spokojená. Strávila jsem s ní celé odpoledne, vyprávěla mi o vnoučatech, o tom, co uvařila. Jak mi tenkrát řekla: hele, jsem jenom obyčejná baba. Byla ohromně lidská, měla krásný smích, od srdce. Jsem jí vděčná i za větu, že jinde v kulturácích si jich nevšimnou a my že jsme se o ně moc pěkně starali a měli jsme všechno vzorně připravené," říká Jiřina Dolejšková.

V českobudějovickém Metropolu zpěvačka koncertovala před čtyřmi roky. Dramaturgyně Jana Švarcová se s ní krátce pracovně setkala: „Neměla na růžích ustláno, o to víc věděla, o čem zpívá. A za sebe říkám, že odešla zpěvačkaz rodu velkých hlasů, rovný člověk, vždy řekla na rovinu, co si myslela. Hlavně odešel velký profesionál. Bude mi hodně chybět."

Věra Špinarová měla být jednou z hlavních hvězd letošní městské slavnosti v Písku. „Moc jsem se na ni těšil. Je mi líto, co se stalo," komentoval ředitel píseckého centra kultury Josef Kašpar. Věru Špinarovou měl rád. „Několikrát jsem byl na jejím koncertě. Spolu s Marií Rottrovou a Martou Kubišovou jsem je vždycky považoval za naše nejlepší popové zpěvačky," doplnil.

Radim Staněk, vedoucí kulturního domu Střelnice v Jindřichově Hradci, připomněl, že Věra Špinarová před několika lety vystupovala na reprezentačním plese města. „Povídali jsme si asi dvacet minut v šatně, vypili jsme při tom tři malá piva. Přijela tehdy z celodenního natáčení pro televizi, byla poměrně unavená. Vystoupení ale zvládla výborně a byla plná energie. Zemřela nečekaně, v plné síle, ale odešla přímo z pódia, které milovala."

Zpěvačka předloni vystupovala na Táborských slavnostech. Petra Říhová z odboru kultury vzpomíná, že byla na všechny milá a příjemná, komunikativní a reagovala spontánně. „Moc se prý do Tábora těšila. Pamatuju si, že si přála vepřové řízky. Připravila jsme jí je a ona ocenila, že byly ještě teplé. Pak nám tu pěkně rozdováděla publikum," usmívá se při vzpomínce Petra Ŕíhová.

Věra Špinarová se chystala na podzim vyrazit na turné s Heidi Janků. V Budějovicích měly vystoupit 19. října.