Řečice staví seniorské bydlení i cyklostezku

Kardašova Řečice – Mezi největší letošní investice města rozhodně patří výstavba nového domu se sedmičkou seniorských bytů. Vyjít by měla na zhruba pět milionů korun.

Podle starosty města Petra Nekuta nechalo město nedávno zdemolovat starý dům s číslem popisným 77 v Jablonského ulici, na jehož místě nový pečovatelský dům vznikne. „Nyní čekáme na prováděcí projekt a budeme vypisovat výběrové řízení, čili pokud by všechno šlo dobře, mohli bychom letos na podzim začít s výstavbou,“ sdělil. Doplnil, že ač v Řečici už jeden podobný dům existuje, radnice by ráda naplnila všechny požadavky seniorů.



Město se chystá investovat také do cyklostezky. Podle slov starosty Petra Nekuta povede nová cyklostezka, která právě vzniká, asi 25 kilometrů dlouhou trasou po hrázích rybníků v okolí města a také jemčinskými lesy.

„Snahou bylo, aby cyklisté na této trase začínali i končili v Kardašově Řečici. Po cestě bude připravených na osmnáct informačních tabulích o přírodě, historii a dalších zajímavostech jednotlivých zastavení. Kromě tabulí se na některých místech objeví také posezení či dětské hrací prvky,“ doplnil Petr Nekut. Cyklostezka by měla vést po už existujících cestách.