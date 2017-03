Řečice zve na horolezecké přednášky Radka Jaroše

Kardašova Řečice - Místní sportovní klub přichystal na páteční večer velmi zajímavé pásmo přednášek.

Radek Jaroš. Foto: ČTK/ Roman Vondrouš

Jaké to je, vystoupat na všech čtrnáct osmitisícovek světa? To si můžete přijít poslechnout už v pátečních sedm hodin večer do kardašovořečického kulturního domu. Sportovní klub Kardašova Řečice pozval profesionálního horolezce, fotografa a držitele takzvané Koruny Himaláje Radka Jaroše.



"Radek započal své vysokohorské dobrodružství neúspěšným pokusem o zdolání Mt. Everestu v roce 1994. Kouzlu nejvyšších hor však naprosto podlehl a při své druhé výpravě do Himálaje v roce 1998 se mu podařilo vrcholu Mt. Everestu dosáhnout. Následovaly roky návratů s bezpočtem expedic, v jejichž průběhu velmi pozvolně uzrávala myšlenka - pokusit se o dosažení všech čtrnácti nejvyšších vrcholů světa, hor převyšujících svou výškou magickou hranici osm tisíc metrů nad mořem," uvádějí pořadatelé.



Dosažení této takzvané Koruny Himálaje, jak se čtrnáctce nejvyšších vrcholů světa říká, ale nebylo jediným cílem Radka Jaroše.



"Tím neméně důležitým bylo i dosáhnout jejich vrcholů bez služeb výškových nosičů nebo použití umělého kyslíku. Speciálně druhý fakt, že si Radek při svých výstupech nepomáhal umělým kyslíkem, velmi výrazně zvyšovalo náročnost jeho výstupů. Natolik, že podobné výstupy mají v horolezeckých statistikách vlastní kategorii a Radek je po završení jeho několikaletého snažení teprve patnáctým člověkem na světě, kterému se bez pomoci umělého kyslíku podařilo na všechny vrcholy nejen dostat, ale také se z nich v pořádku vrátit," doplňují pořadatelé ze sportovního klubu.