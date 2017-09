Řečický půlmaraton provázel chlad a déšť

Kardašova Řečice - Navzdory chladnému a deštivému počasí se na start VI. ročníku „Řečického půlmaratonu“ postavilo 82 běžců a chodců.

Hlavní distanci absolvovalo 40 závodníků, z toho kvarteto žen. Půlmaratonská trasa vedla z hlavního řečického náměstí do Babek, pak k rybníku Popelov, jezu Metel na Nežárce a nazpět přes Cikar a Řehořinky. Letošní trať byla o přibližně půl kilometru delší, přesto je čas absolutního vítěze, jímž se stal Michael Vaněček z Vlachova Březí, šestým nejlepším v historii.



Vítězkou půlmaratonu mezi ženami se stala jindřichohradecká triatlonistka Kateřina Zemanová. Na poloviční běžecké trati jednoznačným způsobem triumfoval jednatřicetiletý Luboš Kočvara z Českých Budějovic, z žen nejrychleji 10,5 km zaběhla Martina Michálková, jež tak získala pro pořádající SK Kardašova Řečice jedno ze čtyř dílčích prvenství. Její syn Šimon Michálek vyhrál chodecký závod, který absolvovalo tucet startujících. Závodilo se také ve strolleringu, tj. běhu či chůzi s kočárkem. V této disciplíně zvítězila Jitka Nolčová, jejíž výkon by ji mezi chodci zařadil na osmou pozici.



Půlmaratón

Ženy 40-50 let (2/40): 1./26. Marie Valdová (SK K. Řečice) 1:46:46. Ženy do 39 let (2/40): 1./19. Kateřina Zemanová (TCV J. Hradec) 1:41:57. Muži 50-60 let (4/40): 1./17. Pavel Novotný (Sepekov) 1:40:02. Muži 40-50 let (15/40): 1./6. Robert Šustr (Děbolín) 1:28:59. Muži do 39 let (17/40): 1./1. Michael Vaněček (V. Březí) 1:23:43.



Běh (10,5 km)

Ženy 40-50 let (5/29): 1./7. Martina Michálková (SK K. Řečice) 48:09. Ženy do 39 let (10/29): 1./8. Petra Hübstová (Pij čaj) 53:40. Muži 40-50 let (6/29): 1./3. Milan Souček (Příbraz) 46:23. Muži do 39 let (7/29): 1./1. Luboš Kočvara (Vivobarefoot Č. Budějovice) 41:34.



Chůze (10,5 km): 1. Šimon Michálek (SK K. Řečice) 1:27:13. Strollering: 1. Jitka Nolčová (Pij čaj) 1:37:15.

Roman Pišný