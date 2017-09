Referendum o zimáku není závazné. Nepřišlo dost lidí

Třeboň - Sobotní veřejné hlasování o výstavbě zimního stadionu v Třeboni skončilo. Svůj názor přišlo vyjádřit 28,49 procent oprávněných voličů. Většina z nich byla proti.

V Třeboni lidé hlasovali v referendu o stavbě zimního stadionu.Foto: Deník / Petra Lejtnarová

O výstavbě zimního stadionu v Třeboni místní nerozhodli. K urnám do hlasovacích místností se jich sice v jediném dni dostavilo hojné množství, ale k tomu, aby bylo referendum závazné a platné, to nestačilo.

Jak uvedla tisková mluvčí Třeboňské radnice Jitka Bednářová, na otázku, zda souhlasí s tím, aby město Třeboň v probíhajícím volebním období zastupitelstva města (2014 - 2018) zahájilo stavbu „Zimní stadion Třeboň“, dle městem zveřejněného projektu, a to v lokalitě sportovního areálu Hliník v Třeboni, odpovědělo 28,49 procent oprávněných voličů z celkového počtu 6904 osob. Jak upozornila, referendum je platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. V případě nižší účasti je místní referendum neplatné, což je právě i případ v Třeboni. Zajímavé je ale rozvrstvení odpovědí. Pro výstavbu zimního stadionu se vyjádřilo 199 hlasujících, což je 2,88 procenta voličů. Zápornou odpověď vhodilo do urny 1739 oprávněných osob, tedy 25,19 procenta voličů.

Jak vysvětlila Jitka Bednářová, podle příslušných ustanovení zákona o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění, je k platnosti rozhodnutí v místním referendu třeba účasti alespoň 35 procent oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Dále platí, že rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 procent oprávněných osob. "Rozhodnutí přijaté v místním referendu není platné, neboť se hlasování nezúčastnilo stanovených minimálně 35 procent oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob," uvedla.

Starostka Terezie Jenisová (KDU-ČSL) je toho názoru, že ti, kteří k referendu nedorazili, přenechávají rozhodnutí o zásadních investicích na zastupitelích. "Z mého pohledu se potvrdilo, že pět tisíc voličů, kteří nepřišli k referendu, uznává zastupitelskou demokracii a ponechává rozhodnutí o zásadních věcech v rukou jimi zvolených zástupců. Rozvojové investice by neměly být předmětem rozhodování v referendu,“ uvedla. Radost z výsledku má i místostarosta za ČSSD Zdeněk Mráz: „V Třeboni referendum nikdy nebylo. Dle mého názoru tady ale nešlo o sport. Takže jsem osobně rád, že je referendum neplatné a těším se na výstavbu zimního stadionu, který bude sloužit dětem a nejenom jim," vyzdvihl. Pozitivně vnímá výsledek i místostarosta za ANO Josef Pindroch. "Výsledek referenda je ve smyslu záměru výstavby zimního stadionu pozitivní. Vzhledem k nedostatečné účasti je referendum neplatné a otázka výstavby zimáku se vrací zpět do kompetence zastupitelstva," poznamenal.

Původním iniciátorem vypsání referenda o výstavbě zimního stadionu za 80 milionů korun byla opozice v čele s Janem Váňou (ODS). Ten byl účastí v referendu mile překvapen. Podle něho je zásadní, že proti se v něm vyslovilo více než 25 procent voličů. "I kdyby přišlo tisíc dalších lidí a hlasovali pro, tak vždy bude 25 procent těch, kteří byli proti," dodal. Podstatné nyní podle něho bude, jak se k věci postaví vedení radnice. "Pětadvacet procent všech voličů v Třeboni řeklo ne, my nechceme, aby se stavěl zimní stadion v Třeboni proti necelým třem procentům, která ho chtějí. Podle mne je ten výsledek jednoznačný. Zásadní je, jestli tento většinový názor bude respektovat zastupitelstvo nebo ne. Předpokládal bych, že zastupitelstvo většinový názor, který z referenda vzešel, bude respektovat bez ohledu na dikci zákona," zmínil s tím, že jej těší zájem lidí, kteří si udělali na hlasování čas. "Jestli vedení města bude jejich názor ignorovat, nechci ani domýšlet," podotkl.

Naopak zklamáním je míra účasti v referendu pro zastupitele Jiřího Vopátka (Společně pro Třeboň). "Z pohledu procenta účasti je to pro mne zklamání. Doufal jsem v to, že ta účast 35 procent bude naplněna, protože otázka byla jednoznačně položena, občané věděli, že jde o velkou investici. Proto jsem věřil, že účast bude nad 35 procent," vypověděl. Účast sice podle něho nestačila na to, aby byla splněna podmínka platnosti referenda, jak ale dodal, pokud jde o rozhodnutí v místním referendu, hlasovalo víc než 25 procent oprávněných voličů pro odpověď ne. "V této kolonce je rozhodnutí "platné" a podle paragrafu 49 by mělo být i závazné. Teď je otázka, jestli obě podmínky musí být splněny současně," poznamenal s tím, že bude záležet na interpretaci zákona. "Bude nám to muset rozlousknout nikoli právník města, ale nějaký nezávislý arbitr, nabízí se ministerstvo vnitra," uvedl. Jiří Vopátek je zároveň podobného názoru jako Jan Váňa, když míní, že výsledek, kdy se víc než čtvrtina Třeboňáků vyjádřila proti stavbě stadionu, je skutečně významný. "Pokud 199 osob zimní stadion chce, ve vztahu k osmdesátimilionové investici je to pro mne zanedbatelné číslo," podotkl. Jiřího Vopátka také podle jeho slov velmi zklamaly výzvy některých zastupitelů hlasujících pro zimní stadion, které nabádaly k neúčasti v referendu. "Všichni přece chceme, aby lidé chodili k volbám a starali se o věci veřejné a správu města, kraje nebo země. Mrzí mne to o to více, že Třeboň má jako partnerské město švýcarský Interlaken a právě Švýcaři jsou velmi hrdí na to, že o řadě věcí si v referendu mohou sami rozhodnout. Pokud veřejní funkcionáři vyzývají k neúčasti v referendu, to určitě není dobrá vizitka pro město jako je Třeboň. Jde to i proti občanské společnosti a proti tomu, co prosazoval Václav Havel, který je čestným občanem Třeboně," upozornil. "Jednoznačně bych ale chtěl poděkovat těm, kteří k referendu šli. Je vidět, že jim záleží na tom, co se ve městě děje a staví. Ti, kteří mohli, ale zůstali doma, to je na jejich svědomí," uzavřel a připustil, že samozřejmě někteří nemohli k referendu přijít z pracovních důvodů, kvůli nemoci či dlouho plánované dovolené.