Chodci budou most přes Malý Vajgar obcházet okolo zámku

Jindřichův Hradec - Avizované opravy Václavské ulice mají začít 1. března. Kromě omezení dopravy se také dvoutýdenní uzávěrkou lávky mezi Vajgary dotknou chodců. Přidali jsme mapku, kudy budou chodci most obcházet.

Most přes Malý Vajgar. Foto: Zdeněk Píša

Prvního březnového dne zahájí město první etapu rekonstrukce Václavské ulice, a to v úseku od křižovatky s ulicí Vídeňskou za křižovatku s ulicí Mlýnskou.

Podle slov vedoucího odboru rozvoje Vladimíra Krampery bude tento úsek ulice bude po dobu rekonstrukce zcela uzavřen. "Bude se provádět výměna vodovodu a splaškové kanalizace včetně přípojek jednotlivých nemovitostí, doplněna bude nová dešťová kanalizace. Vzhledem k upravenému dopravnímu řešení bude provedena i úprava světelného signalizačního zařízení. Stávající přechod pro chodce přes Václavskou ulici u křižovatky s Vídeňskou bude zrušen a nově umístěn u křižovatky s ulicí Mlýnskou," uvedl.

Prvné etapa uzavírky v rámci rekonstrukce:

Bude prováděno připojení vodovodu a kanalizací v křižovatce Vídeňská – Václavská v termínech 1. března až 15. března 2017. Dojde k uzavírce ulice Václavské v úseku od Vídeňské před křižovatku s Mlýnskou a částečné uzavírce ulice Vídeňské v místě křižovatky s Václavskou. Tato etapa si vyžádá úplné vyloučení provozu chodců po lávce přes Malý Vajgar i uzavření úzkého chodníčku na mostě mezi rybníky. Obchůzná trasa bude vedena přes ulici Dobrovského a kolem zámku do ulice Mlýnské. V této etapě tedy budou moci pěší do centra chodit pouze okolo zámku. Bude vymezen náhradní přechod pro chodce přes Vídeňskou u objektu archivu. Provoz vozidel ve Vídeňské bude zúžen do jednoho pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením. Semafory bude řízen také provoz v křižovatce Václavská – Mlýnská.

Mluvčí úřadu Karolína Průšová doplnila: "Úplná uzavírka uvedené části Václavské ulice si vyžádá změnu jízdních řádů MHD a rovněž změnu trasy některých linek veřejné linkové dopravy, projíždějících Mlýnskou ulicí. Předpoklad zprovoznění ulice po rekonstrukci je na počátku měsíce června 2017."

Rozsáhlá rekonstrukce se dotkne také chodců. Zhruba od prvního do patnáctého března bude uzavřená jak pěší lávka mezi Vajgarem a Malým Vajgarem, tak i chodník po jedné straně mostu mezi rybníka. Lidé proto na cestě mezi křižovatkou u Alžběty a náměstím Míru budou muset chodit kolem zámku. Doprava na vajgarském mostě bude svedena do jednoho pruhu a řízena semafory.

