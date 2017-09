Řidiče potěší nová silnice

Budíškovice – Řidiči, kteří jezdí po silnici mezi Ostojkovicemi a Třeběticemi, mají důvod k radosti. Místní komunikaci se konečně podařilo opravit.

Starosta Budíškovic Pavel Benda navíc vyzdvihl, že obec naštěstí nezaspala a jakmile byla možnost podat na Jihočeský kraj žádost o dotaci, měla připravený projekt i žádost samotnou.

Původní silnice, která byla vybudována v 70. letech minulého století. „Pamětníci vzpomínají, že cesta byla stavěna navážením kamene těženého u Báňovic,“ poznamenal starosta s tím, že z původní historické cesty jsou dnes vidět jen kříže v polích.

Starosta také zmínil, že komunikace je hojně využívána jak místními, kteří tudy dojíždějí do práce například do Jemnice, tak i autobusovou dopravou, kterou jezdí děti do školy. „K úplné spokojenosti nám chybí několik desítek metrů na začátku obce, které čeká rekonstrukce v příštím roce. Nyní finišujeme projekt,“ dodal starosta.

Za dosavadní rekonstrukci obec zaplatila 1 368 891 korun, dotace z toho činila 550 tisíc.