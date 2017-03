Rozhodne o zimním stadionu referendum?

Třeboň – Již letos v říjnu má v Třeboni začít vznikat nový zimní stadion. Ne každý s jeho výstavbou ale souhlasí. Opozice v čele s Janem Váňou (ODS) chce nyní Třeboňákům dát šanci, aby svůj názor vyjádřili veřejně.

Veřejné kluziště. Ilustrační foto.Foto: Josef Böhm



„Protože je kolem toho hodně diskuzí, rozhodli jsme se, že lidem dáme možnost se vyjádřit a říct, jestli by k tomu chtěli vypsat referendum,“ říká Jan Váňa. Proto zveřejnili podpisový arch, kde mohou lidé podpisem stvrdit, zda má o zimním stadionu rozhodnout referendum. Pokud se tak podaří sehnat dostatek podpisů, město referendum bude muset vypsat.

Důvodů, proč je výstavba krytého zimního stadionu za přibližně 80 milionů korun sporná, je podle Jana Váni víc. „Třeboň je sice bohaté město, ale když tady nemáme žádný hokejový klub, který by hrál nějakou soutěž, jako třeba v Jindřichově Hradci, tak se mi to zdá zbytečné,“ říká. Navíc ve městě funguje venkovní kluziště, kde mohou rekreační bruslaři najít vyžití. Dalším důvodem může být podle Jana Váni i to, že město chystá nemalé investice do rekonstrukce Bertiných lázní a chybí zde venkovní bazén, který by mohl být přinejmenším stejně navštěvovaný jako zimák.

S výstavbou zimního stadionu nesouhlasí ani zastupitel Petr Michal (OMMO), kterého mimo jiné děsí milionové provozní náklady, které by muselo město hradit. „Aktuální cílová skupina uživatelů zimáku je malá. Nepřesvědčila mě ani nevěrohodná studie tvrdící, že jsou v Třeboni tisíce bruslení chtivých dětí,“ zmínil. I on přitom upozorňuje, že venkovní bazén, jehož výstavbu schvalují téměř všechny místní politické subjekty, se stavět nebude. „Přitom u této investice je předpoklad rentability. Cílová skupina uživatelů jsou tisíce lidí všech věkových skupin,“ míní.

Starostka Terezie Jenisová (KDU-ČSL) tvrdí, že o iniciativě volající po vyhlášení referenda má vedení města informace zatím pouze z doslechu. „Postup v případě návrhu vyhlášení referenda určuje zákon. Stavba zimního stadionu je v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017 ve výši 16 milionů pro tento rok,“ vypověděla stručně. Město se nyní snaží na výstavbu stadionu získat dotaci.