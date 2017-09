S pravidly provozu si řidiči hlavu nelámou

Jindřichohradecko - Více než dvě třetiny kontrolovaných řidičů spáchaly dopravní přestupek.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Policisté z celého kraje se podíleli na dopravně bezpečnostní akci na Jindřichohradecku, při které v pátek kontrolovali především rychlost vozidel v obcích. Po celý den měli v pátek napilno nejen policisté z Jindřichohradecka, ale také jejich kolegové z celého Jihočeského kraje, kteří jim vypomáhali při dopravní akci zaměřené především na dodržování rychlosti v obcích.

Jak informovala policejní mluvčí Hana Millerová, v době od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin policisté zkontrolovali 126 vozidel, kdy bylo zjištěno 85 dopravních přestupků. Z těchto případů většinu, a to 75, vyřešilo na místě udělení blokové pokuty, při kterých policisté vybrali 49 200 korun. V dalších deseti případech byla věc oznámena správnímu orgánu.

Vedoucí služby jindřichohradecké dopravní policie Karel Kotil již dříve zmínil, že spolupráce policistů z okresů celého kraje bude i nadále pokračovat. "Akce tohoto zaměření budou i nadále pokračovat," potvrdil.

Dále upozornil, že s nadcházejícím podzimem by měli být řidiči na silnicích obzvlášť obezřetní. Jízdu jim mohou zkomplikovat spadané listy na vozovce, která může být kluzká. Pozor by si měli řidiči dávat i na změny povrchu vozovky při vjíždění nebo vyjíždění z lesních porostů nebo pod mosty.

Jaké přestupky policisté řešili?

Porušení rychlosti - 40 případů (bloková pokuta na místě v 39 případech celkem za 3 400 korun, 1 x oznámeno správnímu orgánu)

Alkohol do 1 promile - 4 případy

Alkohol nad 1 promile - 1 případ

Nepoužití bezpečnostních pásů - 10 případů

Nepoužití zádržného systému - 1 případ

Nevyhovující technický stav vozidla - 13 případů

Jízda bez řidičského průkazu (zapomenutý průkaz) - 4 případy

Nedodržení bezpečnostních přestávek a doby jízdy - 1 případ

Nedodržení dohody v případě nákladní dopravy - 1 případ

Zjištěn pachatel trestné činnosti, který byl v pátrání - 1 případ

Chybějící doklady o pojištění odpovědnosti - 1 případ