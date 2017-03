S točnou a centrem cestujících čekají v Hradci na studii

Jindřichův Hradec – Plány na zajímavý rozvoj hradeckého nádraží brzdí čekání na technickou studii a také na směnu pozemků.

V prostoru mezi autobusovým a vlakovým nádražím v Jindřichově Hradci by měla vzniknout točna pro autobusy MHD. Ustoupit bude muset i lípa.Foto: Deník/Lenka Novotná

Místo stávajícího parčíku dvě konečné zastávky a za budovou nádraží točna pro autobusy. Takový stav by rádo na autobusovém a vlakovém nádraží v Hradci vidělo vedení města. Plánům, pro které už je zpracovaný projekt, ale podle místostarosty Bohumila Komínka brání čekání na dohodu o výměně pozemků mezi SŽDC (Správou železniční a dopravní cesty) a Českými drahami.

„Zároveň se čeká na dokončení technicko-ekonomické studie od SŽDC, která má řešit rozvoj koridoru mezi Veselím a Jihlavou,“ vysvětlil místostarosta a doplnil, že schůzka dotčených institucí včetně města by se po několika loňských odkladech měla konečně konat v první polovině letošního roku. Vedoucí hradeckého odboru rozvoje Vladimír Krampera doplnil: „Jakmile se dořeší pozemky, samotná výstavba je otázkou zhruba dvou měsíců.“



Zmíněná vznikající studie má také zahrnout plány na vznik takzvaného centra mobility při hradeckém železničním nádraží. Podle místostarosty Bohumila Komínka se jedná o rekonstrukci stávající budovy a novou přístavbu, ve které by se nacházela nová čekárna, malá kavárna a informační místo, na kterém by se lidé kromě informací potřebných pro cesty vlaky i autobusy mohli seznámit i s informacemi o městě, koupit si lístky