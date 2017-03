Sčítání aut rozhodne o podobě křižovatky u marketů

Jindřichův Hradec – Třetí kruhový objezd na 350 metrech silnice? I tak může dopadnout rozhodnutí hradecké radnice ohledně nepřehledné a především nebezpečné křižovatky u výjezdu z obchodu Albert.

U obchodních domů Albert a Kaufland v J. Hradci hodně lidí přechází silnici mimo vyznačené přechody.Foto: VLP / Novotná Lenka



Podle vyjádření místostarosty Bohumila Komínka bude záležet na sčítání aut, které hradecká radnice plánuje uskutečnit v letošním dubnu a květnu. „Máme tam možnost buď průsečné křižovatky, nebo kruhového objezdu. Vše bude záležet právě na základě avizovaných sčítání. Podle výsledků bychom od projektanta dostali nejvhodnější návrh na to, která křižovatka by byla pro tuto oblast lepší. Vyjadřovat by se pochopitelně měla také dopravní policie,“ vysvětlil. Letošní rozpočet města se stavebními úpravami nepřehledného prostoru nepočítá, dramatický zásah do křižovatky by tak byl nejspíš hudbou let budoucích.



„Průsečná křižovatka by byla řešená přikázaným směrem jízdy nebo zkrácením odbočovacích pruhů. To proto, že bychom tam chtěli dostat ještě přechod pro chodce. Samozřejmě dlouhodobě vnímáme, že lidé ze sídliště Vajgar přecházejí silnici uprostřed a ignorují přechody, které jsou po obou stranách o kus dál,“ doplnil Bohumil Komínek.



Na místě se před několika lety stala vážná nehoda, kdy mladý řidič u supermarketu Albert srazil chodkyni a ujel, aniž by ženě poskytl první pomoc. Ještě ten den ho ale vypátrali policisté.