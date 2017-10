Senior zkolaboval při výlovu Rožmberku

Stará Hlína – Pohotový zákrok profesionála zachránil život 81letému muži, který v sobotu zkolaboval na hrázi rybníku Rožmberk na Třeboňsku.

Ilustrační fotoFoto: ZZS Pardubického kraje

Lékař Jiří Klír, který pracuje na rokycanské záchrance a společně s manželkou se vypravil na výlov českého velikána, rychle zareagoval poté, co si všiml, že se senior sesunul na lavičce. Nedýchal a neměl puls, proto okamžitě zahájil masáž srdce.



Po chvilce muže přivedl k vědomí a předal jej do péče záchranářů, kteří ho dopravili do nemocnice.