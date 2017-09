Senioři, buďte opatrní, radí policisté

Jindřichův Hradec - Také v souvislosti s nedávným případem okradeného seniora v Hospřízi policisté při besedách nabádají seniory k obezřetnosti.

Bezpečnostně preventivní besedy pro seniory pořádají policisté na Jindřichohradecku pravidelně každý rok. I letos se tak tisková mluvčí policie Hana Millerová a krajský koordinátor BESIPu Václav Kovář vydali za účastníky rekondičního pobytu do Lomů u Kunžaku, který vždy v září pořádá Oblastní spolek Českého Červeného kříže Jindřichův Hradec. Jak upřesnila Hana Millerová, letos pak třináctý ročník pořádalo Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit a účastnili se ho především zasloužilí a dlouholetí členové tohoto spolku ve věku od 60 do 95 let.

"Díky bývalé ředitelce Českého červeného kříže paní Zdence Hanzalové prožili krásný pobyt plný zajímavých činností a přednášek," vyzdvihla mluvčí.

Důležitou součástí pobytu seniorů byla právě i beseda s policisty. Tisková mluvčí na ní pohovořila o bezpečnostní situaci i o vývoji kriminality na Jindřichohradecku. Zdůraznila, že právě senioři se stávají čím dál tím více terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků. Právě nedávno došlo v Hospřízi nedaleko Jindřichova Hradce k tomu, že se zde dvě ženy vloudily pod záminkou žízně do domu k seniorovi, kterého následně okradly o 127 tisíc korun. Policisté po pachatelkách i nadále pátrají a hledají i svědky, kteří si mohli v úterý 12. září v dopoledních hodinách všimnout v Hospřízi dvou neznámých žen.

Hana Millerová proto seniorům radila, jak se chránit před okradením, jak předcházet riziku přepadení, jak se vyhnout podvodu, jak se chovat v silničním provozu nebo na předváděcích akcích a při styku s podomními prodejci.

"Seniorky se aktivně zapojily do přednášky a rovněž pohovořily o svých zkušenostech a setkáních s "nečestnými“ spoluobčany. Kladly zajímavé dotazy a bylo vidět, že je naše přítomnost opravdu těší," vyzdvihla.

Krajský koordinátor Besipu Václav Kovář navázal na přednášku tiskové mluvčí a podrobně pohovořil o tom, jak se mají starší lidé správně chovat v silničním provozu a později i odpovídal na dotazy, které po jeho přednášce vyvstaly.

"Jelikož se beseda členkám Jindřichohradeckého sdružení sociálních aktivit velmi líbila, přislíbili jsme, že se společně za seniorkami v příštím roce tradičně opět vypravíme. Podobné besedy budou navíc pokračovat i na jiných místech," uzavřela Hana Millerová.