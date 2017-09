Sezonu v Hradci opět ukončí cyklistický výšlap

Jindřichův Hradec - V sobotu 30. září odstartuje letošní podzimní Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál ze Sportcentra Bobelovka.

Letošního jarního Pedálu se zúčastnilo na 450 cyklistů a pěších. Nyní nás čeká podzimní.Foto: Deník/ Adam Hudec

Na letošní podzim jsou připraveny dvě cyklistické trasy a pěší okruh. Jako první šlápnou do pedálů účastníci té nejdelší, zhruba 29 kilometrů dlouhé trasy. V jednu hodinu odpoledne vyrazí na trať, která povede přes Jindřiš, Rodvínov, Matějovec, Oldřiš, dále na Mutyněves, Vlčice, Střížovice, směrem ke Krvavému rybníku a odtud do Hospříze, Blažejova a Jindřiše a zpět na Bobelovku.



Kratší trasa bude tentokrát měřit pouhých sedm kilometrů a cyklisté na ni vyjedou o hodinu později, tedy ve 14.00. Pojedou na Šajbu, do Rodvínova, Jindřiše a zpátky na Bobelovku. Ve stejný čas vyrazí také zájemci o pěší okruh, jenž je dovede do Jindřiše, do části Jindřišského údolí a zase zpět.

"Podzimní Pedál nebude ani letos ochuzen o doprovodný program. Ten zahrnuje v případě příznivého počasí sportovní aktivity jako frisbee, stolní tenis či badminton. Připraven bude rovněž tubing, tedy sjezd na speciálních duších na volné dráze pro malé i velké závodníky. S ukázkami své práce se představí malé házenkářky. Zdravotnickou techniku bude prezentovat spolek Promedic," uvedla vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu Zuzana Bedrnová.



Chybět nebude ani občerstvení či tombola, která se z účastnických diplomů slosuje zhruba v 16 hodin. Hlavní cenou je jako obvykle nové jízdní kolo.