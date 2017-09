Silnice jsou plné policistů. Kontrolují rychlost v obcích

Jindřichohradecko - Na Jindřichohradecku v pátek policisté ve velké míře kontrolují rychlost vozidel v obcích.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lenka Novotná

Velkou dopravně bezpečnostní akci si na pátek připravili policisté po celém Jindřichohradecku. Jak informovala policejní mluvčí Hana Millerová, vše je zaměřeno především na dodržování rychlosti v obcích a kontroly se odehrávají od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Navíc policisty z okresu přijeli posílit i kolegové z celého kraje. "Policisté dohled provádí v civilních vozidlech," zmínila.

Vedoucí jindřichohradecké dopravní policie Karel Kotil doplnil, že obdobné akce se chystají i do budoucna. "Kolegové z ostatních okresů nám budou vypomáhat, stejně jako my jim, i v následujících měsících," poznamenal.