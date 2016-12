Silvestra lze trávit i výšlapem na vrcholy

Jindřichohradecko – Ten, kdo poslední den v roce nechce trávit jenom s chlebíčkem v ruce, může vyrazit i na nějaký silvestrovský výšlap.

Výšlap na Javořici poslední den roku 2015Foto: ČTK/Luboš Pavlíček

Opravu tradiční je výstup na nejvyšší horu Vysočiny na Javořici, který se letos uskuteční již po devatenácté. Všech ročníků se účastnil Antonín Fučík, který je autorem myšlenky silvestrovského výšlapu.

„Byl jsem tam s takovou partou i před dvaceti lety na, dalo by se říci, nultém ročníku. Pak přišel první oficiální, a to nás bylo na vrcholu patnáct. Vloni už to bylo 5,5 tisíce lidí, což by letos mohlo být minimálně také," naznačil Antonin Fučík, který stál u zrodu výšlapu.

Komu se nechce na Javořici, může vyrazit i na Hvězdicový silvestrovský výšlap na hlásku u Stálkova, na vrch Uhliště. Start je v 9.30 hodin ve Slavonicích u kašny na dolním náměstí, v 10.30 hodin u radnice ve Starém Městě pod Landštejnem a v 11 hodin u autobusové zastávky ve Stálkově. V poledne na účastníky čeká na vrcholu „sedmistovky" slavnostní přípitek.

Také ze Zahrádek se pravidelně na Silvestra vydávají účastníci na výšlap na Mackův kopec k vysílači, kde je sraz ke slavnostnímu přípitku ve 14.30 hodin.

Z Kostelní Radouně si již podruhé lidé na konci roku vyšlápnou na Čertův kámen. Sraz je ve 13 hodin u Návesáku.

A ten, kdo bude mít po Silvestru sílu, může na Nový rok vyrazit z Třebětic na vrch Pišák. Pořadateli jsou místní dobrovolní hasiči a sraz je ve 13 hodin U Hájenek.