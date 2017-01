Sjezdovky na Hradecku lákají na ideální podmínky

Jindřichohradecko – Noční mrazy, které opět na Jindřichohradecku spadly i pod dvacet stupňů, umožňují provozovatelům vleků vytvořit na sjezdovkách ideální podmínky pro lyžaře.

Lyžařský vlek Hradiště u Nové Bystřice.Foto: Michal Hána

Poté, co se vypořádali s drobnými technickými problémy, už je opět v plném provozu vlek v Hradišti u Nové Bystřice. Navíc tady rozšířili provozní dobu. „Lyžujeme už od 9 hodin až do večera i ve všední dny," informoval správce hradišťského areálu Michal Hána. Od 9 do 20 hodin se tady bude lyžovat i o víkendu, jen s tím rozdílem, že ve všední dny je pauza od 12 do 13 a o víkendu od 16 do 17 hodin. „Zimní počasí lidi láká a mráz je neodrazuje. Podmínky jsou skvělé," vyzdvihl a dodal, že pro příznivce běžeckého lyžování rolbou upravili pod sjezdovkou zhruba tříkilometrový ovál.

Spokojený je i správce vleku ve Studené František Adamec. „Podmínky jsou ideální a návštěvnost je dobrá," uvedl s tím, že provoz i tak zůstává stejný, tedy o víkendu od 13 do 17 a ve středu a v pátek od 15 do 18 hodin.

Zalyžovat si můžete také v Horní Radouni ve Ski klubu Čihadlo. „Je to naprosto ideální. Minulý týden navíc připadlo ještě dost přírodního sněhu," říká předseda klubu Zdeněk Michálek, který zároveň upozorňuje, že by se lidé měli v mrazivých dnech na sjezdovku správně obléct. „Je dobré vhodně navrstvit termooblečení a pod helmu si vzít kuklu nebo šátek," radí lyžařům.