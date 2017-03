Školy chtějí být přístupné pro všechny

Jindřichohradecko – Zcela bezbariérových základních škol na Jindřichohradecku není mnoho. O vybudování bezbariérového přístupu se ale nyní jedná například v Dačicích, Nové Včelnici či Českém Rudolci.

Výtah. Ilustrační foto.Foto: Deník



Dačická základní škola Boženy Němcové by se výtahu za přibližně dva miliony korun mohla dočkat ještě letos. Radní již schválili podání žádosti o dotaci z grantových prostředků Jihočeského kraje. Jak uvedl starosta Dačic Karel Macků, v případě získání grantu bude vlastní realizace projektu dokončena do konce září letošního roku. „Cílem je umožnit zařazení co největšímu počtu dětí a žáků se zdravotním postižením do hlavního vzdělávacího proudu,“ vysvětlil.

Stejně jako v Dačicích, tak i v Nové Včelnici budou usilovat o získání dotace na vytvoření bezbariérového přístupu do školy. Ředitel Jaromír Hrbek potvrdil, že žádost o dotaci již byla podána. „Pokud bude naše žádost schválena, počítáme s nákupem schodolezu a s vybudováním bezbariérového sociálního zařízení,“ informoval.

V případě, že se včelnické škole dotaci podaří získat, k realizaci projektu by mělo dojít v příštím roce. „Je ale pravda, že zatím ve škole nemáme hendikepovaného žáka, který by uvedených úprav využil,“ podotkl ředitel.

Žádost o dotaci na vybudování bezbariérového přístupu a pořízení schodolezu již schválili také radní v Českém Rudolci, plošinu a schodolez by chtěli pořídit také v Suchdole nad Lužnicí.

Například ve Strmilově zatím o možnostech řešení situace, kdy by školu navštěvoval žák s pohybovým hendikepem, teprve uvažují. Ředitelka Ludmila Plachá vysvětlila, že výtah ani schodolez ve škole zatím není, neboť sem nedochází ani žádné dítě s postižením, pro které by byla taková pomůcka nezbytná. „Nicméně společně se zřizovatelem jsme se již zamýšleli nad tím, kde by se v případě potřeby dal výtah vybudovat. Byl zde i projektant, se kterým jsme tuto věc konzultovali,“ zmínila.

V některých případech je ale řešení takové situace ztíženo dispozicí budovy, jako například v 1. základní škole v Jindřichově Hradci. Jak uvedl ředitel Luděk Možíš, možnost vybudování výtahu se zde řešila již v minulosti, ale bez výsledku. „V naší staré budově je problém, kam výtah umístit. Budova je členitá, má více pater,“ upozornil s tím, že hendikepované žáky se odtud snaží směrovat do škol novějších, které vyrostly na sídlištích.

Ani ty ale nejsou zcela bezbariérové, jak se shodně vyjádřila ředitelka 4. základní školy Jana Šperlová, tak i zástupkyně ředitele 5. základní školy Alena Mazancová. „Máme pouze nájezdovou plošinu do školy. Výtah ani schodolez v 5. základní škole není a situace se musí řešit individuálně. Bezbariérové je jen přízemí,“ vypověděla.

Těžko představitelné je vybudování jakéhokoli zařízení, které by usnadnilo přístup do školy hendikepovaným žákům, pro ředitelku plavské základky Ivetu Marušákovou. „Vzhledem k velikosti a stáří budovy si ani neumím představit, jak by se akce realizovala,“ podotkla.

Ani v malotřídce v Lodhéřově výtah nemají a podle ředitele Karla Krále zatím ani o jeho vybudování se zřizovatelem nejednali. „Není to v současné ani výhledově krátké době aktuální. Pokud by k nám či do školky takové dítě mělo nastoupit, začali bychom to řešit,“ ubezpečil ředitel.

Podobně jsou na tom také v Lužnici. „Pokud bychom přijímali žáčka s hendikepem, využili bychom našich sil s asistentem,“ ujistila ředitelka Iva Filsaková.

Naproti tomu v základní škole v Nové Bystřici již výtahovou plošinu mají od roku 2001. Podle ředitele Václava Šilhana ji ale nyní využívají především návštěvníci školy, a to zejména prarodiče dětí při různých akcích nebo bývalí žáci, kteří již trpí některými pohybovými potížemi a do školy se přijdou podívat při setkáních po více letech. „Někdy ji využijeme, pokud je žák školy po úrazu, chodí do školy a má ztížený pohyb po budově školy. Zdravotně postižené dítě v této době na škole nemáme,“ dodal.

Ještě déle výtah funguje v základní škole v Kunžaku, a to již od roku 1996.

Také v základní škole Sokolská v Třeboni jsou vybaveni dobře. „Výtah i schodolez máme, stejně tak i bezbariérové wc. Máme totiž žáka vozíčkáře,“ vypověděl ředitel Ivan Rokos a dodal, že i do tělocvičny u vchodu pro veřejnost je nájezdová rampa pro vozíčkáře a také bezbariérové wc.

Bezbariérový přístup sice do školy nemají, ale v případě nutnosti by si dokázali pomoci ve Studené. Jak uvedla ředitelka Jaroslava Všohájková, v případě nutnosti má škola možnost zapůjčení schodolezu od obce.

Toto zařízení již čtyři roky funguje v dačické škole v Komenského ulici. „Město má v projektu přístavby naší školy připravený systém řešení bezbariérovosti celé budovy školy pomocí výtahů,“ sdělila ředitelka Eva Macků.

Plně vybavena je i škola v dačické Neulingerově ulici. Jak uvedl ředitel Martin Kotrba, ve školní budově je plošina, se kterou se postižené děti za doprovodu asistenta a nebo vyučujícího mohou dostat do všech pater.

Aktuální je toto téma také pro mateřskou, základní a praktickou školu v Jindřichově Hradci. „Je to téma pro nás aktuální, ale ne úplně vyřešené. V budově v Jarošovské ulici dopravu do patra zajišťujeme fyzickou silou. V budově na Gobelínce využíváme schodolez,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Hana Hladovcová.

Naproti tomu v popelínské základce žádné stavební úpravy kvůli vyřešení bezbariérovosti neplánují. Podle ředitelky Lenky Macků nejsou potřeba. Stejně jsou na tom i v Novosedlech nad Nežárkou a Dešné či Rapšachu.