Slovan pořádá burzu dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček

Jindřichův Hradec – Pokud máte šatník plný nepotřebného dětského oblečení na jaro nebo na léto či se vám doma povalují zbytečné sportovní potřeby a hračky, můžete využít burzu, kterou koncem tohoto týdne pořádá tělovýchovná jednota Slovan.

Burza jarního ošacení v v tělocvičně Slovanu v J. Hradci.Foto: Zdeněk Píša

Zmíněné věci se budou vykupovat v pátek 17. března od 13 do 16 hodin, a prodávat se potom budou od soboty do úterý – v sobotu a neděli od 9 do 17 hodin, v pondělí a úterý od 9 do 18 hodin. Burza se koná v tělocvičně v Jarošovské ulici.