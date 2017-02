Sociální byty vzniknou také ve Sládkově ulici

Jindřichův Hradec – Do oprav vily s číslem popisným 319/II se chce pustit město. Na přestavbu se počítá s asi 15 miliony.

Vila s čp. 319 se promění na sociální byty.Foto: archiv MěÚ J. Hradec



Šestice nových, takzvaně sociálních, bytů by měla vzniknout v růžové vile ve Sládkově ulici. Zhruba v polovině letošního roku by se hradecká radnice podle šéfa odboru rozvoje Vladimíra Krampery měla dozvědět, zda získá dotaci na přestavbu z Ministerstva pro místní rozvoj.



„Vzniknout by mělo po třech bytech v prvním a druhém poschodí. Podkroví zatím nemůžeme řešit, dotace je bohužel omezená počtem bytů, ale připravili bychom si ho na pozdější dodělání. Dům je technicky v dobrém stavu, samozřejmě se bude muset trochu změnit dispozice,“ popsal Vladimír Krampera s tím, že pokud město dotaci získá, mohl by se dům začít přestavovat už letos na podzim.