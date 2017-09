Sportovní halu čeká přístavba zázemí a šaten

Jindřichův Hradec – Zhruba půl milionu korun z městské kasy padne na plán přístavby hradecké sportovní haly.

Sportovní hala v Jindřichově Hradci.Foto: Deník / Hudec Adam

Podle informací hradeckého starosty Stanislava Mrvky tak u haly nově vzniknou další administrativní místnosti, další šatny, sklady nebo takzvané špinavé a čisté koridory, rozdělené podle toho, kudy hráči přicházejí do budovy či přímo na hrací plochu.



„Přístavba poslouží mimo jiné také návštěvnickým sportovním klubům. Do Jindřichova Hradce přijíždějí sportovní týmy, které hrají vrcholové soutěže v rámci celé České republiky a my bychom jim tak rádi nabídli odpovídající zázemí,“ vysvětlil Stanislav Mrvka s tím, že od návštěv větších týmů se také samozřejmě odvíjí vyšší návštěvnost celého sportoviště.



Přístavba by podle vznikajících plánů měla vyrůst na zadní straně stávající haly, kde by tak mohla ubrat několik z tamních parkovacích míst. Hotový projekt by radnice měla obdržet do konce letošního září. „Samotnou výstavbu potom plánujeme zahrnout do rozpočtu města pro příští rok, kdy by se stavba měla stihnout. Předpokládané náklady se pohybují kolem patnácti milionů korun,“ dodal starosta.