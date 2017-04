Spousta klíšťat už číhá na své oběti

Jižní Čechy – Potíže jako při chřipce, později kruté bolesti hlavy, horečky, světloplachost, nevolnost, zvracení, ztuhnutí svalů na šíji, třes, nervová obrna, závratě, poruchy spánku a paměti, dezorientace, v některých případech i trvalé následky. To jsou trable, které ročně potkají více než stovku Jihočechů.

Napité klíště.Foto: Dagmar Novotná

Na vině je klíšťový zánět mozku, nemoc, kterou mohou přenášet klíšťata. Jak ukazují dlouhodobé statistiky hlášených případů, riziko hrozí v celé republice i v zahraničí, na jihu Čech je ale řádově vyšší. Nakazit se můžeme při aktivitách v přírodě, ale také při odstraňování klíšťat domácím zvířatům či pitím tepelně neopracovaného mléka. „Nebezpečné je zejména syrové kozí mléko, před konzumací by mělo být vždy tepelně opracované," vysvětluje ředitel Krajské veterinární správy pro jihočeský kraj František Kouba.

Nechtěný suvenýr si ale může kdokoli přinést i z obyčejné jarní procházky. „Klíšťata jsou již v přírodě aktivní," varuje ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. Jihočechům doporučuje nechat se očkovat, respektive zkontrolovat, zda již není čas na přeočkování. „Stačí se obrátit na specializovaná očkovací centra nebo na praktické lékaře. Podceněním prevence lidé riskují vážné následky onemocnění," zdůrazňuje. Podle odhadů odborníků je proočkováno jen asi 30 – 38 procent populace.

Klíšťová encefalitida přitom není jediným zdravotním problémem, které při setkání s tímto parazitem hrozí. Na stovky počítají lékaři pacienty, kteří se každý rok léčí s lymeskou boreliózou. Pokud se včas nezasáhne, může dospět až k nervovým a kloubním postižením. Proti borelióze neexistuje očkování, proto by každý měl udělat co nejvíce proto, aby klíšťatům omezil šance se přisát. „Doporučujeme do přírody světlé oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, používat repelenty a po návratu se důkladně zkontrolovat. Pokud klíště objevíte, včas jej odstraňte a ranku vydezinfikujte," radí za hygieniky Kvetoslava Kotrbová.