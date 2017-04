Stanislav Mrvka: Hradec se může rozvíjet i beze mě

Jindřichův Hradec/ROZHOVOR/ – Ze starosty poslancem? Podle pondělního jednání jihočeských sociálních demokratů by se do čela kandidátky do sněmovních voleb měl postavit hradecký starosta Stanislav Mrvka. Sám ale tvrdí, že zatím nechce nic předpovídat.

Starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka (ČSSD).Foto: Deník/Adam Hudec



Co pro vás osobně taková nominace znamená?

Jistě, že si jí vážím. Nerad bych ale něco proklamoval nebo hlásal jakási hesla. Za důležité budu považovat, až jihočeská ČSSD ve volbách dosáhne tradičně dobrého výsledku.



Uvažoval jste už nad případným sloučením funkcí starosty města a poslance?

To zatím vůbec neřeším. Nejsem politolog, abych předjímal a řešil varianty toho, co může nastat. Věci je podle mě potřeba řešit až ve chvíli, kdy nastanou.

Tím se podle mě ukázal jako charakter – dodržel to, co předem avizoval. Jsem rád, že na kandidátce zůstal, a že je poslední? To není podstatné. Hlasy přinese.Jak říkám, je třeba věci brát postupně. Ale nemám pocit, že beze mě by Hradec přestal fungovat. Důležitý je také zdravotní stav a další faktory. Tahle rovnice má prostě spoustu proměnných.