Stavba komunikace napříč zónou se může protáhnout

Nová Včelnice - V nové průmyslové zóně, která vzniká v Nové Včelnici, by se letos měla začít stavět hlavní komunikace.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Otázkou ale zůstává, zda se stavba neprotáhne do dalších let. Jak uvedl starosta Karel Dvořák, v současné chvíli je dokončena projektová dokumentace, která řeší nejen samotnou komunikaci napříč průmyslovou zónou, ale i část kanalizace, chodníky a veřejné osvětlení. Předpokládané náklady jsou zatím vyčísleny na 11 milionů korun. „Odhaduji, že výběrovým řízením by se cena mohla snížit asi na osm milionů korun," zmínil starosta s tím, že na rozpočet města je to ale i tak příliš vysoká částka. „Proto jsme zkusili požádat o individuální dotaci ministerstvo průmyslu a obchodu," sdělil.

V rozpočtu mají Novovčelničtí pro letošní rok na tuto akci připravené 4 miliony korun. „V případě, že by dotace nevyšla, tak se realizace rozdělí do dvou let," uzavřel starosta.