Stavebních strojů se v Hlíně jen tak nezbaví

Stará Hlína – V místní části Třeboně dokončují kanalizaci, poté začnou budovat protipovodňový val.

Výstavba kanalizace v třeboňské místní části Stará Hlína pokročila, když dělníci položili potrubí pod hlavním silničním tahem mezi Jindřichovým Hradcem a Třeboní.

Jak informoval místostarosta Třeboně Zdeněk Mráz, jednalo se o velmi náročný stavební úkon, protože se vše odehrávalo za plného provozu na hlavní silnici první třídy. V tuto chvíli jsou již prováděny asfaltérské práce, které prostor, jež byl použit k podkopu silnice, dávají do původního stavu. „Vnímáme, že tato aktivita přináší v místní části problémy. Když prší, je bláto, když je sucho, práší se. Ale chtěl bych místním poděkovat za vstřícnost. Až se vše dokončí, bude to ku prospěchu,“ míní.

Kvůli položení potrubí pod hlavní silnicí totiž musely být vykopány dvě montážní jámy, které potom dle informací Zdeňka Mráze dělníci propojili chráničkou v délce 26 metrů a tou poté vedli vlastní těleso kanalizace směrem k čističce odpadních vod, jež se nachází na okraji Staré Hlíny ve směru na Stříbřec. Práce na podkopání silnice trvala osm dnů a podílelo se na ní 16 dělníků s technikou.

Než ale dojde ve Staré Hlíně k úplnému zklidnění stavebního ruchu, který začal již rekonstrukcí mostu na hlavním tahu v loňském roce, dojde ještě k výstavbě valu, který po ničivých povodních v roce 2002 požadovali místní občané. „Val bude vybudován na základě dlouhodobé přípravy, dojde k přesunu několika tisíc kubíků zeminy a bude to tak opět náročná práce. Ale jsem pevně přesvědčen, že až budou obě tyto akce dokončeny, z pohledu města bude ve Hlíně mnoho let příjemné a klidné prostředí,“ uzavřel.

Kanalizace by měla být hotová do října, kdy dojde ke spuštění ročního zkušebního provozu. V té době by měla začít stavba protipovodňového valu.