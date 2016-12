Štěpánka Hanzelková oslaví o Vánocích kulatiny

Jindřichův Hradec - Štěpánka Hanzelková se narodila na Štědrý den. Letos slaví 100. narozeniny.

Štěpánka Hanzelková z Jindřichova Hradce oslaví 100. narozeniny. Jako recept na dlouhověkost uvádí práci. Narodila se na Moravě, bydlela také v Praze, měla tři děti a nyní žije s dcerou v Jindřichově Hradci.

Oslavenkyně má stále veselou mysl a denně chodí na procházku s doprovodem pečovatelky. Jak sama říká, má ráda pejsky a děti. V životě hodně pracovala, měla soukromou kantýnu, pletla na pletacím stroji a za svůj život vystřídala několik prací. Pracovala až do osmdesáti let. „Když se vám nelíbí jedna práce, jděte do druhé. Dělejte jen věci, co se vám líbí," radí jubilantka, která má ráda hranolky, chlebíčky a pivo. Dříve také hodně háčkovala, nyní už jen čte. "Práce šlechtí člověka a zahálka je jed," prozradila své životní motto Štěpánka Hanzelkové.

"K tomuto významnému životnímu jubileu oslavenkyni již poblahopřál starosta města Stanislav Mrvka a vedoucí odboru sociálních věcí Zdeňka Šindelářová," zmínila tisková mluvčí jindřichohradecké radnice Karolína Průšová.