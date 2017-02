Stezky a pěšiny v lese u Jitky čeká zpevnění povrchu

Jindřichův Hradec – Hojně využívané pěšinky, které spojují Jitku se sídlištěm Vajgar, se město v letošním roce rozhodlo dát do pořádku.

Cyklostezka spojující sídliště Vajgar v J. Hradci s Otínem.Foto: Deník/Adam Hudec

Podle vedoucího městského odboru rozvoje Vladimíra Krampery město už v loňském roce nechalo zmapovat a zakreslit všechny cesty, které v lesíku a na přilehlé louce lidé využívají. „V současné době jednáme o vlastnických vztazích s majiteli pozemků, načež bychom se pustili do přirozeného zpevňování vybraných cest. Rozhodně to neznamená, že bychom je chtěli vyasfaltovat,“ uvedl.



Jedná se především o „hlavní“ stezky mezi sídlištěm Jitka, obchody na kraji sídliště Vajgar, Otínem a garážemi na Hliněnce. Úpravy zmíněných cest by měly město vyjít zhruba na jeden milion korun.