Strmilovští vytvářejí mapu zajímavých míst

Strmilov – Boží muka, kostelíky, hřiště, ale i ubytování nebo obchody, to jsou jen některé z bodů, které najdete na nově vznikající mapě Strmilova a jeho okolí, kterou město prezentuje na svém webu.

Strmilov. Ilustrační foto. Foto: Deník/Lenka Novotná



Jak vysvětlil starosta Jaromír Krátký, Strmilovští využili programu, prostřednictvím kterého již například nafotili a vytvořili databázi veřejného osvětlení nebo hrobových míst. „Je to zcela nová záležitost, kterou se zatím snažíme dostat do povědomí místních, aby se o tom dovědělo co nejvíc lidí,“ říká starosta. Cílem je hlavně podpořit turistický ruch ve městě a okolí.

Údaje budou do mapy postupně doplňovat. Zatím v ní lidé najdou kolem stovky míst hlavně ze Strmilova, ale i ze všech čtyř místních částí Česká Olešná, Palupín, Leština a Malý Jeníkov. Nejčastěji se jedná o drobné historické památky, kostelíky, ale jsou tady vyznačená i sportoviště. Podle Jaromíra Krátkého by brzy měly do mapy přibýt také ubytovací kapacity a prodejny.

„Na našich stránkách je ikona, přes kterou se lidé k zajímavým bodům dostanou, najdou tam fotku místa a stručný popis, o co se jedná,“ popsal a dodal, že aplikaci nenavštěvují jen turisté, ale dokonce i místní. „Doneslo se ke mě, že i domácí na mapce našli něco, o čem ani nevěděli, že tady je, nebo zjistili, co je zde zajímavého a dřív by je to ani nenapadlo. Myslím, že ohlasy budou dobré,“ uzavřel. Další tipy na zajímavá místa ve Strmilově uvítají.