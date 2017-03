Suchdol svírá množství uzavírek

Suchdol nad Lužnicí – Kdo nemusí, ať ještě v příštích několika měsících raději do Suchdola nad Lužnicí nejezdí.

Stavba kanalizace i opravy silnic budou komplikovat dopravu v Suchdole a okolí i v létě.Foto: Luboš Hešík

V okolí města je hned několik uzavírek a další se chystají. Stavba kanalizace i opravy silnic zde komplikují dopravu.

Aktuálně jsou podle starosty Luboše Hešíka problémy hlavně v tom, že řidiči nerespektují uzavírky v Klikově a Františkově, kde se staví nová kanalizace.

„Jezdí tam velké množství řidičů, kteří zde nemají co dělat,“ zmínil. Mnoho z nich si cestu krátí také lesem, což ale také není povoleno.

„Zákaz vjezdu je zkrátka zákaz vjezdu. Chtěl bych apelovat, aby lidé do tohoto prostoru pokud možno nejezdili a Suchdol objížděli, když tam nemusí,“ upozornil s tím, že pro místní obyvatele je celá situace velmi obtížná.Suchdol navíc podle Luboše Hešíka čeká i horká letní sezona. Přibližně na přelomu června a července totiž začne uzavírka průtahu Suchdolem v Tušti, kde budou zřejmě instalované semafory až s půlhodinovým režimem.

„Zatím to povolené není, ale žádáme o to, aby lidé z výkopů stačili odejít. Nemůže být v hlubokém výkopu dělník, když kolem jede kamion,“ vysvětlil starosta s tím, že dlouhé fronty se tak dotknou jak Tušti, tak i Suchdola. Kamiony se tak budou pohybovat i v prostoru suchdolských pískoven, kde ale zároveň budou již brzy parkovat turisté. Navíc až do letní sezony bude uzavřená silnice na Rapšach a autobusy v současné době jezdí právě přes pískovny. „V létě to nebude nic jednoduchého, ale předpokládám, že to zvládneme. Jenom bez toho, aby nám řidiči pomohli, se neobejdeme,“ naznačil.

Až do podzimu bude zavřená komunikace z Klikova do Chlumu u Třeboně. Z Klikova směrem na Františkov zatím řidiči projedou, ale i zde již je uzavírka povolená a práce i tady brzy začnou. V krátké době bude uzavřena i silnice z Tuště do Rapšachu. Podle starosty by tak lidé vůbec neměli sjíždět z hlavního tahu mezi Třeboní a Českými Velenicemi. „Bude to sice komplikované, ale jsem rád, že se to všechno udělá letos a najednou,“ uzavřel Luboš Hešík.