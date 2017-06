Svatá Rozálie našla nový domov v muzeu

Jindřichův Hradec - Zatímco mariánský sloup zdobí nová kopie, původní socha se odebrala na Balbínovo náměstí.

Už od loňského roku restauroval akademický sochař Vladimír Krninský sochu sv. Rozálie, která původně zdobila spodní výklenek na sousoší Nejsvětější Trojice na náměstí Míru. Nyní se ve výklenku už objevila kopie sochy, zatímco ta původní se ve čtvrtek odpoledne přestěhovala do dvora Muzea Jindřichohradecka na Balbínově náměstí. Doplnila tak další originály soch z mariánského sloupu a také prvky z městských domů, které jsou v muzeu už uložené.



"Téměř všechny originály jsou tady v muzeu a na sloupu jsou kopie, kromě asi tří soch," uvedl Vladimír Krampera z odboru rozvoje. Doplnil, že u zbývajících původních soch se opravy nebo výměna zatím nechystají, protože nejsou ve špatném stavu.

"Na soše se nejprve musí domodelovat části, které chybí. Pak se to zaretušuje, aby nebyly vidět přechody, a sjednotí se barvy. Kopie samotná je vyrobená z materiálu, který by se dal označit jako vylepšený beton. Je lepší třeba v tom, že formu, do kterého se nalévá, lépe vykopíruje, zateče do všech zákoutí a do všech detailů," doplnil Vladimír Krampera. Řekl také, že kopie sv. Rozálie, která v současnosti do náměstí svítí novotou, časem a hlavně vlivem počasí poněkud zajde a získá lepší barvu.