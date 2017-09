Svátek láká na hradeckou hvězdárnu

Jindřichův Hradec - Sváteční pozorování se chystá na čtvrteční večer. Lidé za hezkého počasí uvidí třeba Měsíc nebo Saturn.

Jindřichohradecká hvězdárna. Foto: archiv Deníku

Pokud nevíte, co se svátečním večerem, přijměte pozvánku na Hvězdárnu profesora Františka Nušla. Zde se ve čtvrtek od 20 do 23 hodin chystá Sváteční pozorování.



"Bude-li jasné počasí, uvidíme zvečera Měsíc ve fázi krátce po první čtvrti. Na chvíli v jeho blízkosti, skutečně pouze hned po dvacáté hodině, také planetu Saturn. Postupem večera pak dále ještě některé letní, ale už i podzimní objekty noční oblohy, kupříkladu mlhoviny, hvězdokupy, galaxie a dvojhvězdy," zve vedoucí hvězdárny Jana Jirků.



Program je připravený i pro případ, že pozorování oblohy nebude počasí zrovna příliš přát. V takovém případě se návštěvníci od osmi do desíti hodin večer zabaví prohlídkou dalekohledů, krátkými přednáškami s projekcí a vyprávěním na nejrůznější témata. Vstupné na akci je jednotné, čtyřicet korun.