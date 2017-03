Švédové zlomí císařským vaz

Maškary mají sraz u Kamenného mostu Písek - Zítra v pravé poledne mají na levém břehu řeky Otavy u zdravotnické školy sraz maškary. Průvod se o půl hodiny později vydá přes Kamenný most do historického centra města. Po celou dobu budou doprovod tvořit zásobovací vozy a drábové, kteří budou vybírat dobrovolné vstupné. Potom se maškary vrátí zpět na historický most, odkud shodí do Otavy někoho nebo něco, kdo či co jim vloni nejvíce vadilo.