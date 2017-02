Táborská nemocnice úspěšně využívá prasečí kůži

Tábor - Ladislav Kubát z Tábora dostal ve čtvrtek velkou šanci, že se po dlouhých měsících zbaví bolestivých bércových vředů. Pomůže mu „česká" kůže ze selat.

Táborská nemocnice má v tomto směru největší zkušenosti a nejlepší výsledky z celé republiky při léčbě právě bércových vředů. Doktorka Adéla Holubová, konzultantka ambulance hojení ran, má od listopadu v péči prvních 19 pacientů. Pracoviště je zařazené do celorepublikového klinického sledování účinků.

Odebraná vrstva kůže je zpracovaná tak, že zůstane biologický materiál zbavený všech buněk. To má pro pacienta velký význam. „Díky bezbuněčnému materiálu jsme u pacientů dosud nikde nezaznamenali žádnou alergickou reakci ani žádný jiný nežádoucí účinek," ujišťuje Adéla Holubová a dodává i další cennou informaci: aplikaci prasečí kůže plně hradí pojišťovny. Léčba nepřináší jen úlevu od bolesti a zhojení otevřené rány, ale člověk se může také vrátit do běžného života: zbaví se nepříjemného zápachu z rány a zase si může například zajít zaplavat do bazénu nebo si ženy bez ostychu opět vyjdou v krátké sukni.

Ladislav Kubát pevně věří, že po všech mastičkách a sprejích je nyní na dobré cestě. O přikládání zázračného bezbarvého čtverce pomalu ani nevěděl. „Nebolelo nic, dokonce je to příjemné a já chci všem moc poděkovat za to, jak se tady o mne starají," zhodnotil zákrok, jenž trvá zhruba pět minut. „V první chvíli jsem ale byl z prasečí kůže trochu zaražený, myslel jsem si, že bude nepříjemná, ale vůbec nic necítím," dodal senior.

V Táboře prasečí kůži využívají především při léčbě bércových vředů, ale hodí se i na defekty způsobené cukrovkou a často se využívá na popáleniny či stagnující rány. Jejich léčba se výrazně posune kupředu. „Zkušenosti máme i s léčbou dekubitů, pokud proleženiny již nejsou příliš hluboké," doplňuje Adéla Holubová spektrum využití. V Jihočeském kraji táborská nemocnice hraje prim. V takové míře tento materiál žádná jiná nemocnice nevyužívá a táborská je také jako jediná zařazena do klinického sledování účinků.

Před samotnou aplikací je velmi důležitá důsledná příprava postiženého místa. Nesmí vykazovat známky zánětu, silného zápachu nebo hnisu, které by prasečí kůži znehodnotily.

S centry zařazenými do sledování je v úzkém kontaktu specialistka na hojení ran Barbora Pajkrová, která upřesnila výsledky táborské nemocnice. „Do projektu sledování zařadila táborská nemocnice celkem 19 pacientů, z toho 16 s bércovými vředy. U sedmi z nich se vředy po přiložení prasečí kůže zahojily do jednoho měsíce, u další čtyř do dvou měsíců. To je excelentí práce zdejšího pracoviště hojení ran, protože v průměru se tento druh onemocnění léčí několik měsíců," potvrdila Barbora Pajkrová táborský úspěch.