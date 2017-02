Teologie zabírá, Stanislav Snášel poprvé zalitoval

Tábor - Podvod je slovo, které spojuje tři obžalované muže z Tábora: Stanislava Snášela, Karla Berku a Martina Harta. Verdikt, zda se ho skutečně dopustili, ve čtvrtek v soudní síni nepadl. Zato sebekritika, poprvé Stanislav Snášel netvrdil, že nic nespáchal.

Trojice obžalovaných. Foto: Alena Šatrová



„Pýcha mi zatemnila rozum," přiznává student teologie ve výkonu trestu po pěti letech, kdy je stíhán za různé trestné činy, Sebekritiku ale svěřil jen listu papíru, který zaslal soudci Petru Černému. Do očí se tak nikomu nepodíval. Především ne Martinu Hartovi, jenž je jako jediný souzený na svobodě a jenž jako mnozí další Snášelovi bezmezně věřil tak dlouho, až se s ním svezl do propasti milionových dluhů. Podepisoval, co mu předložil. „Lidi mi pochlebovali, místo aby mne upozornili na chyby. Ublížil jsem řadě lidí, hořce lituju, že jsem víc nepředvídal. Omlouvám se. Vidím smutek, který po mne zůstal. Studium je moje cesta," svěřil dále dopisu.

Ačkoli již ve čtvrtek zazněly závěrečné řeči, rozsudek Petr Černý nevynesl a líčení odročil na polovinu března. Obžalovaní tak musejí strávit další více než dva týdny nejistoty. Státní zástupkyně Alena Píchová sdělila, jaké tresty navrhuje. „Pro Stanislava Snášela trest odnětí svobody v horní polovině zvýšené sazby ve věznici s ostrahou." Bývalému táborskému podnikateli, jenž si odpykává desetiletý trest, by se tak nejen vzdálila svoboda, ale také by přišel o "příznivou" věznici s dozorem, kde se lépe studuje.

Karel Berka loni dostal trest 6,5 roku, Martin Hart dva roky a osm měsíců s odkladem na téměř pět let. Karlu Berkovi teď hrozí až deset let, Martinu Hartovi cesta za mříže. Jejich obhájci se proto snaží přesvědčit soud, že se pouze stali obětí zdatného manipulátora a na podvodu se aktivně nepodíleli, Daniel Krajčo u Stanislava Snášela hraje o mírnější trest. „Kdyby se dostal do věznice s ostrahou, bude přerušena jeho resocializace," míní o svém mandantovi, jenž byl mozkem všech firem, do jejich správních orgánů usazoval své kamarády a známé, jen ne sebe. To byl případ i Berky a Harta.

Táborský krajský soud se aktuálně zabývá financováním staveb v Jesenici a Českých Budějovicích, jako svědci vypovídali i bývalý ředitel domu seniorů v Českých Budějovicích J. B. a Snášelův advokát A. B, jenž je autorem dopisů rozeslaných obyvatelům domova. Nemilosrdně jim sděloval, že dluží a mají platit. Tím si měl strůjce nápadu přijít na 2,6 milionu. Včera se A. B. na chvíli z role svědka vrátil do taláru advokáta a zastal se jak Karla Beky, tak i Martina Harta.

„Nikdy nemohli nic rozhodnout. Jestli něco podepsali, tak jen na požádání Snášela. A ten uměl tak žádat, že byste, pane předsedo, podepsal taky," zacílil i na soudce Petra Černého. Přiznal, že i on podlehl a řadí se k slepým důvěřivcům. „A kdybych byl navíc i jeho kamarád, už sedím taky."

V kauze figurují stovky milionů, na které věřitelé marně čekají. „Většina z nich ani nemá doklad, že mu (S.S.) peníze půjčili," naznačil obhájce Daniel Krajčo. K velkým věřitelům se řadí i stavební firma Skanska, jenž se vůči Snášelovi zachovala velmi vstřícně: místo toho, aby tvrdě vymáhala dřívější nesplacenou půjčku, nalila na účet Snášelovy firmy dalších 30 milionů. „To vůbec nechápu," poznamenal obhájce Jan Procházka.

