Třeboň chce lépe propagovat město i okolní krajinu

Třeboň – Projekt, který má pomoci propagaci Třeboně a okolní krajiny, podpoří dotace ze Státního fondu životního prostředí. Rozhodli o tom třeboňští radní.

Ilustrační foto.Foto: Archiv/Deník



Jak uvedl místostarosta Zdeněk Mráz, cílem projektu Krajina a lidé je zvýšení povědomí veřejnosti o životním prostředí a jeho ochraně na Třeboňsku, v biosférické rezervaci a Třeboňské rybniční krajině. „Pro školy i veřejnost by měly být organizovány exkurze a terénní projekty," nastínil s tím, že návštěvníci by měli být směrováni do Domu přírody Třeboňska, Domu Štěpánka Netolického a Turistického informačního centra.

Finance budou také určeny pro tvorbu propagačních materiálů či pořízení drobného vybavení do výstavních domů. „Naše expozice se těší dobré návštěvnosti díky rozmanitosti exponátů nebo i možnosti shlédnutí dokumentů v malém kinosále Domu přírody Třeboňska, což uspokojí malé i velké návštěvníky," zmínil místostarosta.

Z ministerstva životního prostředí Třeboň dostane 301 384 tisíc korun, což je plná výše plánovaných nákladů.