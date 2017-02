Třeboňáci by se mohli bavit i učit na dvorcích

Třeboň – Druhou koordinační schůzku k projektu Zažít Třeboň jinak mají za sebou v lázeňském městě.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Ti, kteří by se na akci, jež se odehraje 17. června, chtěli podílet, se sešli opět v hojném počtu. Miloslava Jelonková z třeboňského odboru kultury vyzdvihla, že v současné době už se do příprav plánuje zapojit kolem 30 osob.

„Zájem projevili jak jednotlivci, tak zástupci spolků a jiných organizací, ale i místní podnikatelé," vyjmenovala s tím, že zájmová pestrost a různorodost se projevila i v rozličných návrzích.

„Nejprve jsme řešili celkové pojetí akce. Jako výhodné se nám jeví umístit ji do Březanovy ulice a na dvorky v centru města," popsala.

Každý dvorek by podle návrhu mohl nabízet nějakou jinou aktivitu a přitom zároveň doplňovat nabídku ostatních míst. Příchozí by se tak mohli například naučit některý z tradičních lidových tanců s muzikou a dovědět se více o krojích, na programu by mohla být i výuka historických tanců s využitím rekvizit, ukázky točení na hrnčířském kruhu s možností vytvořit si vlastní výrobek.

Jedním z návrhů je i klidná zóna s autorským čtením, lekce OM Chanting a jógy v parku či divadelní představení. Zajímavým zpestřením by se pak mohlo stát společné osazování truhlíků a následná výzdoba města, soutěže v chůzi na chůdách, fotokoutek, marcipánová dílna pro děti, koutky s kávou, čajem, čokoládou, domácími dobrotami, ale i venkovní vaření polévky, benefiční bazar, cestovatelské přednášky či venkovní výstavy.

O těchto návrzích se bude více hovořit na třetí schůzce, která se odehraje 3. března v 17 hodin v Domě Štěpánka Netolického. „Budeme se je snažit konkretizovat a přiřadit si ke konkrétním místům zodpovědné osoby, abychom celou akci krásně organizačně zvládli," říká Miloslava Jelonková.